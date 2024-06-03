Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir kişi, araç içerisinde tartıştığı arkadaşı tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. Yaralı araçtan atlayarak kurtulurken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi Kumbaz Caddesi üzerinde E.Z. (24), araçla seyir halindeyken arkadaşı A.A. (24) tarafından bacağından tabanca ile vuruldu. Olay sonrası hareket halindeki araçtan atlayan E.Z.’yi görenlerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı genç, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, olay sonrası kaçan A.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.