İBB Spor Kulübü, Başkan Fatih Keleş’in katılımıyla Cebeci Spor Kompleksi İBB Spor binasında düzenlenen imza töreniyle 2023 ve 2024 Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan şampiyon güreşçi Buse Çavuşoğlu ile sözleşme imzaladı.

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından 2023 yılının en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi de seçilen dünya ve Avrupa şampiyonu Çavuşoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları’nda İBB Spor Kulübü’nü ve Türkiye’yi temsil eden sporcularımız arasında yer alacak.

Fatih Keleş: “İnancımız tam”

Başkan Fatih Keleş, yaklaşan 2024 Paris Olimpiyatları öncesi şampiyon bir sporcuyu kulübümüz bünyesine dahil etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Tarihi başarılara imza atmış ve kadın güreşinin önemli isimlerinden Buse Çavuşoğlu İBB Spor Kulübü’müze katıldı. Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları’nda da kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphem yok. Buse’nin, güreş branşımızdaki altyapı sporcularımıza da örnek bir isim olacağına inanıyorum. Sözleşmemizin her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını ve kazasız belasız sakatlıksız bir dönem geçirmemizi diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Buse Tosun Çavuşoğlu: “İBB Spor Kulübümüz ile yeni tarih yazacağız”

Milli sporcu Buse Çavuşoğlu ise kendisini kulübümüze bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra, “Kadın güreşi son zamanlarda tarihi başarılara imza atmış bir branş. Ben de elimden geldiği kadar buna en iyi şekilde katkı vererek Türk kadınının gücüne güç katmaya çalıştım. Hayalim ve hedefim zirvede kalmak. İBB Spor Kulübü’yle beraber zirvedeki yerimizi birlikte güçlendireceğimize ve 2024 Paris Olimpiyatları’ndan altın madalyayla döneceğimize inanıyorum” sözleriyle duygu ve düşüncelerini aktardı.

İmza töreni, Başkan Fatih Keleş ve Buse Çavuşoğlu’nun fotoğraf çekimi sonrası tamamlandı.