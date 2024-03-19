Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı açılış töreninde konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “1 Nisan’dan sonra İstanbul’daki trafik çilesini bitireceğiz. Vatandaşımızı rahatlatacak, çilesiz bir trafiğe kavuşturacak adımlarımızı, yine aynı anlayışla zatıalinizin liderliğinde atacağız” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’nden sonra programa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantı yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yapılan canlı bağlantı ile dualar etti. Ardından protokolün kurdele kesmesiyle birlikte açılış yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, metronun 31 Mart’a kadar vatandaşlara ücretsiz bir şekilde hizmet vereceğini müjdeledi. Açılış sonunda ise Bakan Uraloğlu, Kurum ve beraberlerindeki heyet metroya binip İstanbul Havalimanı’na kadar seyahat etti. Törene Murat Kurum’un yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, AYGM Genel Müdürü Yalçın Eyigün, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bu yılın ilk çeyreğinde sadece İstanbul’da 34 kilometrelik metro hattını hayata geçirdik”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nı açarak hem İstanbullulara hem de zatıalinize verdiğimiz sözü yerine getirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde sadece İstanbul’da 34 kilometrelik metro hattını hayata geçirdik. Biz Arnavutköy’den vatandaşlarımızla beraber sizleri saygı ve hürmetle selamlıyoruz” dedi.

“1 Nisan’dan sonra İstanbul’daki trafik çilesini bitireceğiz”

Törende konuşan Kurum, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2 aylık süreçte İstanbul’da yeni metro hatlarını açmasıyla birlikte kentteki ulaşımı rahatlatmak adına çok ciddi, çok önemli adımlar attılar. 1 Nisan’dan sonra İstanbul’daki trafik çilesini bitireceğiz. Vatandaşımızı rahatlatacak, çilesiz bir trafiğe kavuşturacak adımlarımızı, yine aynı anlayışla zatıalinizin liderliğinde atacağız. İstanbullu hemşerilerimiz için çalışıp, projeler yapıp, eser yapıp gerçek belediyecilik anlayışıyla tüm İstanbul’a bu hizmetleri kazandırıyor olacağız. Bir ilimizde yerin üstünde kentsel dönüşüm, yaparken diğer ilimizde yerin altında metro şantiyelerinde çalışacağız. İstanbul’un bu 5 yıllık kırgınlığını, 31 Mart akşamı hep birlikte bitireceğiz. İstanbul’un yeniden dirilişini, yeniden yükselişini başlatacağız. Ben bu metro hattının yapımında emeği geçen ulaştırma bakanımıza, mimarlarımıza, mühendislerimize, işçi kardeşlerimize ve Türkiye’nin ulaştırma vizyonunu çizen zatıalinize şükranlarımı arz ediyor, tekrar hattımızın Arnavutköy’ümüze, İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.