Üsküdar'da Zimem-Der'in yardım çalışmasıyla, mahalle bakkallarındaki veresiye borçları hayırseverler desteğiyle kapatıldı. İhtiyaç sahiplerine destek olarak dayanışmayı büyütmeyi amaçladıklarını söyleyen Ömer Faruk Serdar, 'İnşallah çok daha fazlasını yapıp çok daha fazla gönüle hitap edeceğiz' dedi.

Osmanlı'dan günümüze uzanan 'Zimem Defteri' geleneği İstanbul'da yeniden hayat buldu. Veresiye Defteri Kapatanlar Derneği (Zimem-Der) öncülüğünde hayata geçirilen çalışma kapsamında, Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bakkallarda 16 veresiye defteri ve yaklaşık 320 kişiye yakın ihtiyaç sahibi vatandaşın borçları kapatıldı. Ramazan ayı vesilesiyle yardımlaşma kültürünü yaşatmayı amaçlayan dernek gönüllüleri, pek çok ailenin de yüzünü güldürdü. İhtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarının büyük bir kısmı Zimem Derneği tarafından kapatılırken, bir kısmının da bakkal sahibi tarafından üstlenildiği görüldü. Hayata geçirilen bu yardım çalışmasıyla birlikte, geçmişten geleceğe yardımlaşmanın gücü ve dayanışmanın önemi bir kez daha dikkat çekiyor.

Zimem Derneği Başkanı Ömer Faruk Serdar, bir Osmanlı kültürü olan veresiye defteri kapatma geleneğini geçmişten geleceğe taşıma misyonuyla hareket ettiklerini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

'Bugün bir bakkalımızın veresiye defterinde birikmiş borçlarını kapattık. Biz bu örnek teşkil eden hareketin tabii ki Türkiye'ye yayılacağına inanıyoruz. Ramazan öncesi borçlu olan kardeşlerimizin borcundan bir nebze almak, hafifletmek, onların borcunu silmek tabii bizler için mutluluk verici. Zimem Derneği olarak burada varlık sahibi insanlar ile borçlular arasında köprü olmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar bizim bu başlattığımıza yeteri kadar ilgi gösteriyorlar, Ramazan ayı boyunca da daha fazla veresiye defteri kapatacağımıza inanıyoruz. Çok daha fazlasını yapıp inşallah çok daha fazla gönüle hitap edeceğiz. Çok daha fazla ihtiyaç sahibinin Ramazan'ı daha huzurlu geçirmesi için elimizden gelen neyse onu yapacağız. Tabii ki bugün burada ayrı bir huzur ve ayrı bir mutluluk içerisindeyiz. Buradan ihtiyaç sahiplerine ulaşmak adına derneğimize bağış yapacak varlık sahiplerini de davet ediyoruz. Sizler bizim derneğimize bağış yaptığınız sürece bizler de daha fazla veresiye defterini kapatarak insanları daha fazla mutlu edeceğiz inşallah. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz.'

'Hepsinden Allah razı olsun, Allah sayılarını arttırsın'

Bakkal sahibi Muammer Avcılar, yapılan yardımla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerden çok güzel hayır duaları alındığını dile getirerek, 'Sağ olsunlar bu ikinci oluyor. 5-6 sene önce biri daha gelip kapatmıştı böyle, o da bayağı yüklü kapatmıştı o dönemde. Hepsinden Allah razı olsun, Allah sayılarını arttırsın. İhtiyaç sahipleri de bol bol dua ediyorlar ve gerçekten çok hayır duası alıyorlar. Yapanlardan, edenlerden Allah razı olsun' dedi.

'Zor durumdaki arkadaşlarımız için çok güzel bir iş yaptılar'

Bir diğer bakkal sahibi Kamil Kuş da borçların silinmesinin pek çok ihtiyaç sahibini çok rahatlattığını ve mutlu ettiğini söyleyerek, 'Arkadaşlarımızdan Allah razı olsun, buraya kadar geldiler bizlere ön ayak oldular. Borçlu olan arkadaşlarımız vardı, onların hesaplarını kapattılar. Burada zor durumdaki arkadaşlarımız için çok güzel bir iş yaptılar. Bu Osmanlı'ya dayanan bir kültür ve kişiler zor durumda olmasalar zaten bize bu hesapları açmazlar, yazdırmazlar. Biz gereken yardımları zaten yapıyorduk ama bu arkadaşlarımız geldikten sonra veresiye yazdıran diğer mahallelilerimizin de hesaplarını silmiş olduk. Derneğimizden Allah razı olsun. İnşallah tekrar devamını istiyoruz' şeklinde konuştu.