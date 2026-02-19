Pendik'te dev kazanlarda binlerce kişilik iftar yemekleri hazırlanıyor. Belediye Ramazan ayı boyunca her gün 2 farklı noktada kurduğu iftar sofralarında yaklaşık 15 bin kişiyi bir araya getirirken, bin 500 ihtiyaç sahibi aileye de sıcak yemek ulaştırarak dayanışma ruhunu ilçe geneline yayıyor.

Pendik'te Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhu ilçenin dört bir yanına taşınmaya devam ediyor. Pendik Belediyesi tarafından her gün ilçenin 2 farklı noktasında kurulan iftar sofralarında yaklaşık 15 bin kişi aynı sofrada buluşarak oruçlarını açıyor. Toplu iftar organizasyonlarının yanı sıra evlerinde yemek yapma imkânı bulunmayan ya da iftar programlarına katılamayan vatandaşlar da unutulmuyor. Belediye ekipleri, her gün bin 500 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek ulaştırıyor. Tüm yemekler, belediyeye bağlı aşevinde hijyen ve kalite standartlarına uygun şekilde hazırlanıyor. Titizlikle hazırlanan yemekler, ekiplerce adreslere teslim edilerek Ramazan ayının bereketi ve dayanışma ruhu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Öte yandan Ramazan çalışmaları kapsamında Belediye Başkanı Ahmet Cin, aşevinde incelemelerde bulundu. Hazırlık sürecini yerinde takip eden Başkan Cin, personele kolaylıklar dileyerek emekleri için teşekkür etti.

'İftar ve diğer hizmetlerimiz devam edecek'

Pendik'te devam eden Ramazan hazırlıklarına ilişkin Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 'Öncelikle Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii Ramazan ayı olunca bizlerin de tatlı bir telaşı oluyor. Geçen yıl Pendik'imizde Ramazan ayı boyunca yaklaşık 500 bin iftar vermiştik. Bu yıl da aynı şekilde iftar ve diğer hizmetlerimiz devam etmiş olacak. Bu yıl iki iftar çadırı kurmak suretiyle inşallah vatandaşlarımızın yanında olacağız. Ama bunun yanında, mesai saatlerinin daralmasından dolayı toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu yerlerde, hastanelerde, metrolarda, trenlerde, minibüs duraklarında, iftariyelik vermek suretiyle vatandaşlarımızın Ramazan ayını rahat geçirmesine imkan sağlamaya çalışacağız' ifadelerine yer verdi.

'Sadaka, fitre ve zekatlarında vatandaşımıza destek vermeye çalışacağız'

Ramazan boyunca pek çok yardım ve desteğin gerçekleştirileceğini dile getiren Başkan Ahmet Cin, 'STK'larımız ile geçen yıl beraber iftar yapmıştık. Bu sene de inşallah STK'larımız isterlerse kendi merkezlerinde onlara iftar hizmeti vermiş olacağız' dedi. Cin, 'Okullarımızdan geçen yıl çok ciddi talep gelmişti. Bu sene yine okullarımızdan, öğrencilerimizden ve öğretmenlerimizden böyle bir iftar talebi gelirse, okulların da iftar vermesiyle ilgili desteklerimizi devam ettireceğiz. Ayrıca Pendik'te gıda kolisi yardımlarımız devam edecek. Çölyak gıda yardımımız devam etmiş olacak. Yıllar önce başlattığımız, veresiye defterlerinin kapatılması ile ilgili çalışmamız vardı. Onunu formatını bu sene biraz değiştirdik. Bakkallarda defterleri kapatmaktan ziyade vatandaşın ayağına giderek vatandaşımızın talep etmiş olduğu sadaka, fitre ve zekatlarında onlara destek vermeye çalışacağız. Bu mübarek ayda onların rahat geçirmelerine imkan sağlamaya çalışacağız' dedi.

'Günlük yemek desteğinin yanında, bin kişilik iftar vermek suretiyle Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız'

Son olarak Gazze'ye yapılan yardımların Ramazan ayında da süreceğini belirten Başkan Cin, 'Geçen yıllarda olduğu gibi Filistin Gazze önceliğimiz, hassasiyetimiz. Geçen yıl da Gazze'de 3 bin kişilik iftar yemeği vermiştik. Ramazan ayından sonra da bu hizmetimiz yemek şeklinde devam etti. Şu anda orada günlük bin 500 kişiye yemek verirken, bu hizmetimiz Ramazan ayında devam edecek. Ama bunun haricinde bin kişilik ayrıca iftar vermek suretiyle Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Gazze'ye çok yakın zamanda 600 kişilik bir çadır kent kurduk. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili desteğimizi onlara vermiş olacağız. Bayram geldiğinde de, oradaki kardeşlerimizin bayramlık ihtiyaçlarının, giyim ile ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili desteklerimizi vermiş olacağız. Şehit yakınlarını ziyaret etmek, onlarla beraber iftar yapmak, STK'larımızla iftar yapmak, gençlerimizle beraber iftar yapmak, bunlar en güzel hizmetlerimizden. Teravihlerde ve sonrasında camilerimizde vatandaşlarımızla beraber olacağız. Onlara ikramlarımız olacak. Böyle güzel ve maneviyatı yüklü bir şekilde Ramazan ayını geçirmiş olacağız' şeklinde konuştu.