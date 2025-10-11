İstanbul’da öğlen saatlerinde bazı bölgelerde sağanak başladı. Arnavutköy’de aniden başlayan yağmura bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı görüldü.

İstanbul’da öğlen saatlerinde bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oldu. Arnavutköy’de aniden başlayan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları iş yeri tentelerinin altına, bazıları da köprülerin altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

Kentin birçok ilçesinde sağanak yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor.