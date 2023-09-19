Arnavutköy’de bir plastik fabrikasının bahçesinde tanklara ikmal yapılan yakıt tankeri alev alev yandı. Fabrikada korku dolu dakikalar yaşanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan tanker ve çevresi dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 11.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Şimşir Sokak’taki bir plastik fabrikasının bahçesinde bulunan yakıt tankerinde çıktı. Fabrika bahçesinde bulunan tanklara ikmal yapılan yakıt tankeri bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Tanker kısa sürede alev topuna dönerken, ihbar üzerine İstanbul’un birçok ilçesindeki itfaiye ekipleri fabrikaya sevk edildi. Ekipler yanan tanker ve çevresindeki yakıt dolu tanklara müdahalede bulundu. Yangın, fabrika yanında bulunan çayırlık alana da sıçradı. Yangın fabrika ve çevresinde korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Alevler ekiplerin müdahalesiyle fabrikaya sıçramadan kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Öte yandan yanan tanker ve çevresi dron ile görüntülendi.