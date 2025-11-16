Türkiye’de uzun süredir gündemde olan ev hanımlarına emeklilik uygulaması yeniden hız kazandı. Torba yasa çalışmaları sürerken, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) üzerinde çalıştığı yeni model, prim desteği, çocuk indirimi ve isteğe bağlı sigorta avantajlarını içeriyor. Çalışmayan ve sosyal güvenceye dahil olamayan milyonlarca kadın için önemli bir adım niteliği taşıyan bu düzenleme, ev içi emeğin resmî olarak kayıt altına alınmasını hedefliyor.

PRİM DESTEĞİ VE ÇOCUK İNDİRİMİ ÖNE ÇIKIYOR

Yeni modelin en dikkat çeken bölümü, prim yükünün hafifletilecek olması. Düzenlemeye göre:

Ev hanımları isteğe bağlı sigorta ile sisteme dahil olabilecek

Primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak

Çocuklu kadınlara ekstra prim indirimi uygulanacak

2025 yılı hesaplamalarına göre brüt asgari ücret baz alınarak yapılan prim ödemelerinin önemli bir kısmı kamu desteğiyle karşılanacak. Böylece ev hanımlarının aylık yükü azalacak; prim ödemeleri daha erişilebilir hale gelecek.

MAAŞ MİKTARI 8.321 TL’DEN BAŞLAYACAK

Yeni sisteme düzenli şekilde prim ödeyen kadınlar, Bağ-Kur (4B) kapsamında değerlendirilecek. Bu kapsamda:

15 yıllık sigortalılık süresi (3600 gün)

Düzenli prim ödemesi

Yaş şartının tamamlanması

koşullarını sağlayan kadınlar kendi adlarına emekli olabilecek.

SGK uzmanlarına göre, prim gün sayısı ve ödeme düzenine bağlı olarak ev hanımları:

En düşük 8.321 TL

En yüksek 15.000 TL’ye kadar

emekli maaşı alma hakkı kazanabilecek.

EVDE ÜRETİM YAPAN KADINLARA ESNAF MUAFİYET BELGESİ AVANTAJI

Evin içinde üretim yapan, internetten satış yapan veya pazar yerlerinde ürün satan kadınlar için “esnaf muafiyet belgesi” büyük kolaylık sağlıyor. Bu belge sayesinde:

Vergi mükellefi olmadan prim ödenebiliyor

Kadınlar sosyal güvenlik sistemine dahil ediliyor

Gelir elde eden ev kadınlarının kayıt dışı kalması engelleniyor

Bu düzenleme özellikle el işi, yiyecek hazırlığı ve hediyelik eşya üretimi yapan kadınların sisteme katılımını artırmayı hedefliyor.

DOĞUM BORÇLANMASIYLA 6 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Kadınlar için en büyük avantajlardan biri de doğum borçlanması. Yeni sistemde:

Her çocuk için 720 gün (2 yıl) borçlanma yapılabiliyor

Üç çocukta toplam 2.160 gün (6 yıl) prim kazanılıyor

Bu hak sayesinde kadınlar emeklilik yaşını önemli ölçüde öne çekebiliyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Sistemin yürürlüğe girmesiyle ev hanımları birkaç kolay adımda başvuru yapabilecek:

e-Devlet’te “İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu” bölümüne giriş

Kişisel bilgiler ve prim tercihlerinin doldurulması

Prim hesaplamasının sistem tarafından otomatik yapılması

Ödemelerin banka, PTT veya otomatik ödeme talimatıyla yapılması

Ödeme başladığı anda sigorta aktif hale gelecek.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: “BU FIRSAT KAÇMAZ”

SGK uzmanları, düzenlemenin kadınlara ekonomik özgürlük kazandıracağını vurguluyor. Uzman Mehmet Akif Avcı şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ev kadınlarının düzenli prim ödemesi, gelecekte bağımsız bir gelir güvencesi anlamına geliyor. Kadınlar artık eşlerinden bağımsız şekilde kendi emeklilik haklarını alabilecek.”