İstanbul Arnavutköy’de 2 trafik magandası trafikte drift atıp, o anları görüntüledi. Yaşanan anlar bir başka vatandaş tarafından da cep telefonu kamerası ile kaydedilip polise haber verilince görüntülerden tespit edilen 2 şahsa toplam 93 bin lira ceza kesildi.

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi’nde dün akşam 2 kişi, araçlarıyla akrobasi hareketleri yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Şahıslardan birisi aracıyla akan trafikte drift atarken, diğeri ise yol kenarına çektiği araçtan inerek arkadaşının videosunu çekti. Çıkan ses ve lastik kokusundan rahatsız olan bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde şahısların akan trafikte manevralar yaparak geldiği yol kenarında durdukları, sonra sırayla drift atarak video çektikleri görüldü. O anları görüntüleyen vatandaş, polise görüntülü ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, şahısları tespit ederek yakaladı. 06DFA070 plakalı aracın sürücü F.C.’nin ehliyetine 2 ay el konularak, araç 60 gün trafikten men edildi. 34 FY 818 plakalı araç sürücüsü M.A.’nın da 2 ay ehliyetine el konuldu. İki araç sürücüsüne toplam 93 bin 306 TL ceza yazıldı.