Arnavutköy’de 4 katlı cam fabrikasında sabah saat 05.00 sıralarında çıkan yangın 9 saattir devam ederken yangına müdahale sırasında yaralanan 1 itfaiye eri ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yangın sabah saat 05.00 sıralarında Yassıören Mahallesi’nde bulunan bir cam fabrikasında çıkmıştı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle Akıpınar Sanayi Bölgesi’ne çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alınırken içerideki yanmanın devam ettiği öğrenildi. Yangına müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye eri ambulans tarafından hastaneye kaldırıldı.