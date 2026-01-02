Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Arnavutköy Belediyesi ile Arnavutköy Gıda Bankası ve Sosyal Yardım Derneği öncülüğünde yardım kampanyası düzenlendi. 'Bugünkü alışverişim Gazze için, bugünkü hasılatım Gazze için' sloganıyla düzenlenen kampanyada Arnavutköy esnafının bir günlük hasılatı ve vatandaşların bağışlarıyla kısa sürede önemli bir yardım toplandı. Toplamda bin 600 koli konserve gıdadan oluşan yardım paketlerinin her birinin bir kişiye yaklaşık bir hafta yetecek gıda içerdiği öğrenildi. Hazırlanan gıdalarla doldurulan yardım tırı Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program sonrasında dualarla uğurlandı. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, çok sayıda esnaf, vatandaş ve Filistin'e destek veren gönüllüler katıldı.

'Yardım tırımızı Gazze'ye uğurluyoruz.'

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, kampanyanın anlamına dikkat çekerek, 'Gazze'de zulüm altında yaşayan kardeşlerimize omuz olabilmek adına 'Bugünkü hasılatım Gazze için, bugünkü alışverişim Gazze için' diyerek bu kampanyayı başlattık. O gün Arnavutköy tek yürek oldu. Esnafımız kazancını, vatandaşlarımız sofralarını Gazze ile paylaştı. Arnavutköy Gıda Bankası ve Sosyal Yardım Derneği iş birliğiyle başlattığımız kampanya hamdolsun karşılık buldu. Bir gün içerisinde yaklaşık 600 bin liraya yakın yardım toplandı. Gıda Bankamız da bu rakama ek katkı sağlayarak toplamda mali değeri 1 milyon 200 bin lirayı bulan bin 600 gıda kolisini hazırladı. Bugün de bu yardım tırımızı Gazze'ye uğurluyoruz' dedi.

'Siyonist İsrail'

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ise konuşmasında, 'İstanbul'un merkezinde Siyonist İsrail'in yapmış olduğu zulme karşı sesimizi yükselttik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zulme karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Bugün dünyanın her yerinde bu zulmün ne anlama geldiği daha iyi anlaşılmaktadır. Devletimiz ve milletimiz Gazze'nin yanında sımsıkı durmaktadır' dedi.

Konuşmaların ardından Filistin ve Gazze için dualar edildi, kampanyaya destek veren esnaflara ve vatandaşlara teşekkür edildi. Hazırlanan yardım tırı, yapılan duaların ardından Gazze'ye doğru yola çıktı. Tırın meydandan çıkışı ve yolda ilerleyişi ise dron kamerasıyla havadan da görüntülendi.