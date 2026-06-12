Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde geleneksel olarak düzenlenen 'Yıl Sonu Proje Şenliği', öğrencilerin teorik kazanımlarını endüstriyel üretime ve yenilikçi teknolojilere dönüştürdüğü bir programla tamamlandı.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kapsamında organize edilen şenlikte, öğrencilerin akademik yıl boyunca hazırladığı yenilikçi projeler tek bir çatı altında kamuoyuna sunuldu. Organizasyon kapsamında Grafik Tasarım Programı öğrencilerinin kurumsal marka projelerinden oluşan 'Bitirme Projesi Sergisi' de TBMYO C Blok Açık Hava Sergi Alanı'nda ziyarete açıldı.

Şenliğin kurumsal vizyonuna dair değerlendirmelerde bulunan Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, 'Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, mesleki eğitim alanında 40 yılı aşkın bir süredir sektörel dinamikleri belirleyen lider bir kuruluştur. Yaklaşık 5000 öğrencimizle eğitim faaliyetlerimizin büyük bir bölümünün uygulamalı olarak yürütülmesine azami özen gösteriyoruz. Bu uygulamalı eğitimi de okul-sanayi iş birliği kapsamında hayata geçirmeye çalışıyoruz. 19 programımızın tamamı, yıl içi bitirme ödevlerine ait proje ve tasarımlarını eksiksiz bir şekilde bu sergide sunmuştur. Süreç, sanayi mentörlerimizle koordineli olarak yürütülmüş olup, sergilenen ürünler yine sanayi temsilcilerinden oluşan bir jüri heyeti tarafından değerlendirilerek derecelendirilmiştir. Bu yöntemle öğrencilerimizi hem sektörel rekabete hazırlamakta hem de motivasyonlarını artırmaktayız' dedi.

Yüksekokulun gelecek dönem stratejik yapılanmasına da değinen Prof. Dr. Mehmet Karahan, önümüzdeki eğitim-öğretim yılı itibarıyla '3+1 eğitim sistemi'ne geçileceğini bildirdi. Sektör paydaşları ile protokol süreçlerinin hızla devam ettiğini belirten Karahan, Otomotiv programının staj ve uygulamalı eğitim faaliyetlerini 40 yıldır Tofaş ile kesintisiz sürdürdüğünü hatırlatarak, yeni dönemle birlikte bu iş birliği modelinin tüm programlara yaygınlaştırılacağını kaydetti.

Yıl Sonu Proje Şenliği'nin teknolojik ve akademik altyapı ayağını güçlendiren önemli bir kurumsal destek de Elektronik Teknolojisi Programı bünyesinde gerçekleştirildi. Yerli teknoloji üretimine katkı sağlayan KUL Elektronik Medikal Robotik Yapay Zeka Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., yüksekokul laboratuvarlarına yönelik bir hibe desteği sağladı. Firma Genel Müdürü Dr. Basri Kul'un tensipleriyle; mikroişlemci uygulamaları, sensör profesyonelliği, motor kontrolü ve temel otomasyon senaryolarını tek bir platformda entegre eden 10 adet 'Mikroişlemci Eğitim Geliştirme Kiti', öğrencilerin laboratuvar çalışmalarında kullanılmak üzere kuruma kazandırıldı.

Elektronik Teknolojisi Programı Öğretim Elemanı ve KUL Elektronik Genel Müdürü Dr. Basri Kul, yüksekokula kazandırılan yerli eğitim kitlerinin teknik özelliklerini ve projenin uygulama gerekçelerini şu sözlerle ifade etti:

'Bölümümüz ders müfredatı ile tam uyumlu ve güncel teknoloji bileşenlerini barındıran bir deney seti geliştirdik. Elektronik alanındaki teknolojik gelişmelerin tümleşik sistemleri zorunlu kılması nedeniyle, geleneksel kablolu düzeneklerle yapılan deneyler süreci uzatmakta ve öğrenciler sıklıkla temassızlık kaynaklı teknik sorunlar yaşamaktaydı. Geliştirdiğimiz bu set ile söz konusu teknik aksaklıkları minimize ederek, 12 ila 14 farklı deneyin tamamının tek bir platform üzerinden yürütülmesini sağladık ve böylece zamandan önemli bir tasarruf elde ettik.'

Sergi alanı gezintisiyle başlayan program, projelerin puanlanmasıyla birlikte gün boyu devam ederek son buldu.