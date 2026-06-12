

Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşarak duyuran İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, şu ifadelere yer verdi:

“İYİ Parti İnegöl Bölge Müdürümüz Nilüfer Arslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Çabalarına ve özverisine şahit olduğum merhum Nilüfer Hanım'a, Allah'tan rahmet ve sabır vermesini, ailesine sabır ihsan etmesini diliyorum. Ruhu şad olsun, istirahati cennet olsun.”

Merhumenin cenazesi, 12 Haziran 2026 Cuma günü ikindi namazına müteakip Kütahya’nın Aykırıkçı Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ORGANLARINI BAĞIŞLADI

İYİ Parti İnegöl İlçe Teşkilatı yöneticilerinden Nilüfer Arslan’ın vefat etmeden önce organlarını bağışladığı öğrenildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ