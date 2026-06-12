Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Uludağ'ın eteklerindeki Alaçam Mahallesi'nde planlanan sulama regülatörü projesi kapsamında saha incelemelerinde bulundu. Proje alanında yetkililerden bilgi alan Başkan Erol, 'Çiftçilerin üretim süreçlerini kolaylaştıracak her çalışmanın yanındayız' dedi. Sulama projesinin Kestel'deki böğürtlen, ahududu başta olmak üzere meyve sebze üretimine büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmaya ve üretimi desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Erol, Alaçam Mahallesi'nde planlanan sulama regülatörü projesinin hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen incelemelerde, proje alanında teknik değerlendirmeler yapılarak süreç hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Erol, proje alanında yürütülen incelemeler sırasında yetkililerden planlanan sulama regülatörü projesine ilişkin kapsamlı bilgi aldı.

Bölgenin sulama ihtiyacı, tarımsal üretime sağlayacağı katkılar ve yatırım sürecinin detayları üzerine değerlendirmelerde bulunan Başkan Erol, kırsal mahallelerde üretimi destekleyecek çalışmaların önemine dikkat çekti.

'Üreticimizin Yanındayız'

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, tarımsal üretimin ilçe ekonomisi ve kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Alaçam Mahallesi'nde planlanan sulama regülatörü projesinin bölgedeki üreticiler için önemli bir kazanım olacağını belirten Başkan Erol, yatırımın hayata geçirilmesiyle birlikte su kaynaklarının daha verimli kullanılacağını ve tarımsal üretimin daha güçlü bir altyapıya kavuşacağını söyledi.

Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Başkan Erol, çiftçilerin üretim süreçlerini kolaylaştıracak her çalışmanın yanında olduklarını ifade ederek, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.