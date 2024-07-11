Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapıtğı paylaşıma göre, saat 06.24'te Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği yerin 6,99 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

İKİNCİ KEZ SALLANDI

Saat 06:24'te meydana gelen depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. Saat 06.30’da olan depremin büyüklüğü 3.5 olurken, sarsıntı 6,99 km derinlikte gerçekleşti.

Afyonkarahisar'da art arda meydana gelen depremlerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında "Afyonkarahisar’da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.