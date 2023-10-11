Artvin Şavşat ilçesine bağlı Çavdarlı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kardeş pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 16:00 sıralarında Hozan Mahallesi’ne bağlı Çavdarlı köyünde meydana geldi. S.Y. adlı şahıs ile aralarında arazi anlaşmazlık bulunan komşuları Hükmiye Çimen (67), Leyla Yazar (64) ve Turgut Demirpehlivan (59) isimli 3 kardeş arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y., evden aldığı pompalı tüfekle 3 kardeşi vurdu. 3 kardeş hayatını kaybederken, S.Y olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.