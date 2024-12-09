Giresun’dan Batum’a gitmek üzere yola çıkan gençlerin içinde bulunduğu araç, dev toprak kütlesi altında kalarak kayboldu. Yoğun çalışmalar sonucu gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Heyelan, önceki gece saat 03:15’te Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Kıyıcık mevkiinde gerçekleşti. Büyük kaya ve toprak kütleleri, yamaçtan koparak yolu çift yönlü ulaşıma kapattı. Hemen başlatılan yol temizleme çalışmalarıyla 200 metrelik alan temizlenerek yol kısmen açıldı. Ancak sabah saatlerinde yeni bir heyelan meydana gelmesiyle yol tekrar tamamen kapandı.

Giresun’dan Batum’a gitmekte olan bir aracın toprak altında kalmış olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün tünel kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda, aracın tünele giriş yaptığı ancak çıkış yapmadığı belirlendi. Hava ve metal taramasıyla aracın yeri tespit edilerek kazı çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu, toprak altına gömülen 28 AAB 485 plakalı araç bulundu. Araçta bulunan Murat Turhan (sürücü), Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir’in (25) cansız bedenlerine ulaşıldı.