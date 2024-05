AS kuyumculuk İnegöl Kuyumcumlar çarşısındaki yerinde hizmete açıldı.

Selim Emre Aydın, Sefa Aydın, Mehmet Salim ve Ahmet Salim ortaklığında Cuma namazının ardından düzenlenen işyeri açılışına Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Millrtvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz ile kalabalık davetliler katıldı.



Açılışta konuşan işyeri ortaklarından Emre Aydın, "3 kardeşin çocukları olarak çıkmış olduğumuz bu yolda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.



İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Bugün ticaretin döndüğü çarşımızda önemli bir iş yerimizin açılışı için bir araya geldik. Aydın ve Salim ailelerini zaten yıllardan beri sağ olsunlar. İnegöl'ümüzün hem ekonomik hem de sosyal hayatına katkı sağlayan aileler. Evlatları da bir araya gelmiş Ahmet ve Mehmet, Sefa ve Selim Emre güzel bir işbirliği ortaya koymuşlar. Bu güzel bir iş yerimizin açılışı için bir araya gelmişler, oluşturmuşlar. Ben öncelikle ailelere, kendilerine iş yerimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnegöl ekonomisine katkı sağlayacağını biliyorum, umuyorum. İnegöl ekonomimizi biliyorsunuz ihracatıyla, üretimiyle, ticaretiyle canlı bir ekonomi. Bu bağlamda da arkadaşlarımız bu heyecanı her zaman yaşıyorlar ve İnegöl'e yaşatıyorlar. Bu noktada ekonomimizin büyümesine katkı sağlayan her türlü olumsuz ve aksak giden şartlara rağmen her türlü dedikoduya, algıya rağmen İnegöl'de ümitsizliğe kapılmadan üretim yapmaya devam eden, ihracat yapmaya devam eden, yeni yeni iş yeri açan bütün müteşebbislere ve iş insanlarına ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. İşleri bereketli olsun, kazançları hayırlı olsun diyorum. Hepinizi sevgi, ve saygıyla selamlıyorum.



Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün tabi cuma. Cumanızı da tebrik ediyorum. Güzel bir günde bizler bir açılış yapıyoruz. 2 güzel ailenin evlatları burada güzel bir birliktelik gerçekleştiriyorlar. Cenabı Allah yollarını, bahtlarını açık etsin inşallah. Tabii Selim Emre kardeşim geçen bir paylaşım yaptı. Dedim kardeşim kuyumcu açıyorsun herhalde. Evet abi dedi. Maşallah yani mobilya, elektrik, kuyum, inşallah holding olursunuz yani. Cenab-ı Allah başarılarını eylesin. Bereketli eylesin inşallah. Bir kapımız daha oldu. Ben tüm esnaf abilerime vermek kardeşlerime hayırlı işler diliyorum. bereketli kazançlar diliyorum.

Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, "Tabi bugün Cuma, hayırlı bir günde böyle safların da sımsıkı olduğu bir açılışı gerçekleştiriyoruz. İnegöl'ümüzün en güzel mekanlarından, çarşılarından, kuyumcular çarşısında kardeşlerimizin açtığı bu mekanın ben hayırlı olmasını diliyorum inşallah. Rabbim onlara hayırlı işler, helalinden bol ve bereketli kazançlar nasip etsin. Gerçekten İnegöl'ümüz gelişiyor, büyüyor. Yatırımcılarımız farklı alanlara da yatırım yapıyorlar. Yumurtaları ayrı ayrı sepetlere koymayı da düşünüyorlar. Ben kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah hem belediyemizin, hem iktidarımızın, sanayicimize, iş adamıza, yatırımcılarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize yapacağı desteklerle ülkemizin tamamında tabi önemli işler yapacağız ama bir sanayi şehri, bir ticaret şehri olan İnegöl'ümüzün de ben bu tarz yatırımlarla çok daha hızlı gelişeceğine, istihdama, üretime, ticarete önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Keseniz bereketli olsun diyorum Allah'a emanet edelim.



Kaymakam Eren Arslan da, "Bugün yine bir müessesenin açılışında bir aradayız. Çok şükür İnegöl'ümüzde gün geçmiyor ki yeni bir işletme hayata geçmesin. Bu bizi gerçekten mutlu ediyor. İnegöl'ün dinamizmini, üretim gücünü ve bu ülkeye olan katkısını ortaya koyuyor. Bundan bizler de son derece mutluyuz. İnşallah şehrimizi daha da ileriye taşımak, geliştirmek, iş imkanlarını daha da iyileştirmek adına biz de bütün aktörlerle birlikte gece gündüz demeden çalışmaya, gayret etmeye, koşturmaya devam ediyoruz. İnşallah Rabbim gücümüzü, birliğimizi, beraberliğimizi, daim eylesin. Bu müessesenin Selim Emre kardeşime ve ortaklarına hayırlı olmasını, bol ve bereketli kazançlar getirmesini diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek açılışı yapılan işyeri gezilerek incelendi.