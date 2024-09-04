Bursa’da geçtiğimiz günlerde 12 katlı 9 bloktan oluşan sitede yaşanan asansör arızası site sakinlerini isyan ettirirken, inşaat firmasından açıklama geldi.

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde Çelebi Nova Sitesi sakinleri, asansörlerinin çalışmadığı gerekçesiyle lambalarını ’kapat aç’ yaparak ve tencerelere vurarak site yönetimini protesto etti. 381 dairenin olduğu siteyle ilgili Genç Çelebiler Seramik Granit İnş. Taah. Müh. Mim. Hizm. San. Ve Tic. A.Ş. açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Hayata geçirdiğimiz Çelebi Nova projesinde bulunan 18 asansörün imalat ve montaj işleri, 08 Ekim 2021 tarihinde yapılan sözleşme ile Oğuzhan Asansör Montaj Tamir Bakım İnş. Tur Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi’ne verilmiştir. Yapılan sözleşmeye istinaden yüklenici şirkete montaj ve teslimat tarihi ile ilgili hassasiyet belirtilmiş, bu konuda özen gösterilmesi talep edilmiştir. Proje dahilinde ilgili firmanın güvenli kullanım önceliği ile teslim etmesi beklenen asansörlerin zamanında teslim edilmemesi sebebiyle Oğuzhan Asansör Montaj Tamir Bakım İnş. Tur Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi’ne önce 6 aylık bir süre tanınmış, sonra şirket avukatı eliyle ihtarname gönderilmiş, sürecin uzamasının akabinde yeni bir firma ile anlaşılmıştır. ‘Çelebi Nova’da yer alan asansörlerin güvenilir bir şekilde çalışabilmesi için yeni firma ile yapılan anlaşma uyarınca projenin ek yatırım maliyeti Genç Çelebiler Seramik Granit İnş. Taah. Müh. Mim. Hizm. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından karşılanmıştır. Asansörlerin elektronik ve mekanik aksamının iyileştirilmesi hedefiyle hali hazırda yeni bir yatırım yapılmaktadır. Çelebi Nova sitesinde yer alan 18 asansörün sorunsuz ve güvenli çalışabilmesi için Genç Çelebiler Seramik Granit İnş. Taah. Müh. Mim. Hizm. San. Ve Tic. A.Ş. olarak üzerimize düşen sorumluluğu ivedilikle yerine getirmeye devam edeceğiz."