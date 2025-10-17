Yeni yıla yaklaşılırken, Türkiye’de asgari ücrete yapılacak zam oranı ve 2026 yılındaki asgari ücret tutarı gündeme geldi. TGRT Haber’de konuyla ilgili değerlendirmelerde buluna Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2026 asgari ücret zammına dair öngörülerini paylaştı.

İsa Karakaş, ekonomi yönetiminin başlangıçta enflasyon oranına paralel olarak yüzde 20 zam planladığını, ancak son dönemde bu oranın yukarı çekildiğini söyledi. Karakaş, "Beklenen zam oranı en az yüzde 25, en yüksek ise yüzde 30 civarında" dedi.

Tahmin edilen artış oranlarının asgari ücrete net etkisine dair konuşan Karakaş "Yeni artışla birlikte yeni asgari ücret net 22 bin 104 TL'den en az 27 bin TL, en yüksek 28 bin - 28 bin 500 TL civarında olacak" ifadelerini kullandı.

"29 Bin TL'yi Aşmayacak"

Asgari ücretin 29 bin TL bandına yaklaşabileceğini ama kesinlikle 29 bin TL'yi geçmeyeceğinin altını çizen İsa Karakaş "29 bin TL'yi bulmaz ama en az 27 bin TL olur" şeklinde konuştu