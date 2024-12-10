Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında takvim netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı, bugün saat 16.00’da başlayacak. Belirlenecek asgari ücret, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, genel sağlık sigortası primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri ve asgari ücretli çalışanların rapor ücretleri gibi pek çok önemli kalemi etkileyecek.

Asgari ücret, yasa gereği, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç üstlenirken, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yürütecek.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın başkanlığındaki işçi heyetinde bu yıl yine 4 işçi yer alacak. İşçilerden Selma Sayın aşçı, Nihan Koçak kuaför, Durmuş Öztürk Karayolları taşeron işçisi, Sezer Öztürk ise basın mensubu olarak komisyonda bulunacak.

Mevcut asgari ücret ne kadar

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.

Asgari ücrette muhtemel zam oranları

Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

“Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak. Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak. Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak. Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak. Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.”