Yıldırım Belediyesi, Anadolu kültürünün önemli bir parçası olan âşıklık geleneğini ilçede yaşatmak amacıyla düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda, ‘Korkutata Aşıklar Kervanı Yıldırım’da’ adı altında bir aşıklar şöleni gerçekleştirildi.

İlk Şölen Yavuzselim Meydanı’nda Yapıldı

Şair Yüksel Akdemir’in sunuculuğunda gerçekleştirilen ilk program, Yavuzselim Meydanı’nda yapıldı. Etkinlikte, Aşık Muzaffer Bulut, Aşık Ozan Reyhani, Aşık Temel Turabi, Şair Ayhan Korkmaz ve Şair Vahdettin Işık sahne aldı. Katılımcılar, sazları ve sözleriyle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Şölenler Devam Ediyor

Aşıklar şöleninin ikinci programı 6 Eylül’de Değirmenönü Parkı’nda düzenlenecek. Bu etkinlikler, kadim âşıklık geleneğinin yaşatılması ve yeni nesillere tanıtılması açısından büyük önem taşıyor.

Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlikler, hem kültürel mirası yaşatmak hem de halkın geleneksel müzikle buluşmasını sağlamak amacıyla devam edecek.