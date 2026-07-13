İnegöl Belediyesi’nin 39. Uluslararası Kültür Sanat Festivali başladı. Bu yıl 13-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival, saat 19.00 yapılan kortej yürüyüşüyle start aldı. 19 Temmuz akşamına kadar İnegöl’de 7 gün 7 gece muhteşem bir festival yaşanacak. 10 farklı ülkeden gelen halk dansları ekipleri, 260 yabancı dansçı, hemşeri derneklerinin kültür çadırları ve halk dansları ekipleri, konserler, etkinlikler, alışveriş stantları, dış park gösterileri ve daha pek çok farklı eğlence dolu program 39. Uluslararası Kültür Sanat Festivaliyle İnegöl’de sahne alacak.

KORTEJLE START VERİLDİ

Festivalin açılışı saat 19.00’da İnegöl AVM önünden başlayan kortejle gerçekleştirildi. Misafir ekipler, yerel derneklerin halk dansları ekipleri ve kalabalık katılımla Hikmet Şahin Kültür Parkına kadar renkli bir kortej yürüyüşü yapıldı.

BAŞKAN ALPER TABAN’DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tüm ilçe halkını festival coşkusuna ortak olmaya davet ederek, “39’uncusunu düzenlediğimiz Uluslararası Kültür Sanat Festivalimizle farklı kültürleri ve dünyanın renklerini İnegöl’de buluşturuyoruz. Yedi gün boyunca halk dansları gösterileri, konserler, kültür çadırları ve birbirinden renkli etkinliklerle şehrimizde güzel bir festival atmosferi yaşanacak. Tüm vatandaşlarımızı aileleriyle birlikte bu coşkuya ortak olmaya, etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum.” dedi.