Eğitime verdiği katkılarla hafızalarda yer edinen iş adamı Asım Kocabıyık, vefatının 13. yıl dönümünde düzenlenen anma etkinlikleriyle saygı ve minnetle yad edildi.

Katılımcıların kısa birer konuşma yaptığı programın sonunda, Asım Kocabıyık'ın yaşamını konu alan belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Mütevazı kişiliği ve 'Memlekete gönül borcum var, hayatım boyunca bu borcu ödemek için çalıştım' sözüyle hafızalara kazınan Asım Kocabıyık anısına hazırlanan belgesel, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Program sonrasında; Serdar Özkaleli'nin moderatörlüğünde 'İş Dünyasında Kariyer' konulu panel gerçekleştirildi. Borçelik Yönetim Sistemleri Direktörü Serkan Ürkmez, Borçelik İnsan Kaynakları Müdürü Emel Mutlu ve Borçelik Bilgi Teknolojileri Müdürü Aslı Koca'nın konuşmacı olduğu panele öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Anma törenleri kapsamında ayrıca MYO mezunları buluşma programı da gerçekleştirildi. Aynı günün akşamı ise Gemlik Belediyesi Gösteri Sanatları Tiyatro Topluluğu 'İstemeseler Bari' adlı oyunu sergiledi.

Etkinliklerin ikinci gününde Siber Güvenlik Uzmanı Harun Şeker ve Avukat Arabulucu Umut Emre Yağlıdere'nin katılımıyla 'Siber Güvenlik' konulu bir seminer gerçekleştirildi. Dış Ticaret Programı öğrencilerine yönelik E-Ticaret ve Dijital Pazarlama ve Tekstil Sektöründe E-Ticaret konulu seminerde ise Comio Dijital Pazarlama A.Ş. E-Ticaret Proje Yöneticisi Gökhan Özdoğan ve Tarrzz Tekstil Kurucusu Serkan Işık öğrencilerin sorularını yanıtladı. Etkinlikler UNMAK Şirketler Grubu Kurucusu Nizamettin Coşkun'un konuk olduğu, Makine Programı öğrencilerine yönelik 'Yerli Üretim, İhracat ve İstihdam' konulu seminerle son buldu.