Kaza, Alaca ilçesi Zile Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ç. yönetimindeki 34 RT 9656 plakalı otomobil, kavşaktan hızla çıkarken ana yolda seyir halinde olan İ.G.’nin kullandığı 66 ACY 808 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Her iki aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçlarda bulunan S.E. (66), S.B.U. (41), Y.U. (37) ve L.Ç. (46) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle Fiat marka otomobilin metrelerce savrularak refüje çıktığı görüldü. Kazadan sonra sürücünün sıkışan kapıyı açamayınca camdan çıktığı anlar da kameralara yansıdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.