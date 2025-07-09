

Olay, Osmangazi ilçesi Mutlular Mahallesi’nde meydana geldi. Asker uğurlaması için bir araya gelen kalabalık, ellerindeki tüfeklerle havaya defalarca ateş açtı. Mahallede korku ve paniğe neden olan görüntüler üzerine polis harekete geçti. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmalarda E.B., K.K., H.D. ve P.İ. isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 6 adet av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. ve K.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA