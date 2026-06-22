İnegöl Belediyesi tarafından Modern Hayvan Pazarı’nın çatısına kurulan GES projesi, enerji alanında eğitim gören öğrencilere uygulamalı inceleme imkânı sundu. Gelecekte enerji sektöründe görev alacak öğrenciler, tesisi yerinde görerek sistemin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinin eşlik ettiği gezide öğrencilere, güneş enerji sisteminin kurulum aşamaları, üretim kapasitesi, çalışma prensipleri ve belediyeye sağladığı katkılar anlatıldı. Öğrenciler ayrıca güneş panellerini drone görüntüleriyle havadan inceleyip, sistemin önemli parçalarından invertörleri de yakından görme fırsatı buldu.

Teknik geziye katılan öğrenciler, teorik eğitimlerini sahadaki uygulamalarla pekiştirme fırsatı bulduklarını ifade ederek, projenin hem mesleki gelişimleri hem de yenilenebilir enerji teknolojilerini yakından tanımaları açısından oldukça verimli geçtiğini belirtti. Ziyaret kapsamında görüşlerini paylaşan Uludağ Üniversitesi Elektrik Bölümü öğrencisi Furkan Can Ural, “İnegöl Belediyesi’nin Hayvan Pazarı Güneş Enerji Sistemini incelemeye geldik. Yetkililerden bilgi aldık, bizi aydınlattılar. Drone ile sistemi hem yukarıdan inceledik hem de invertörleri inceleme ve yakından gözlemleme fırsatımız oldu. Çok verimli bir gezi oldu. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu öğrencisi Barış Ali Balaban ise “Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Bölümü olarak bugün belediyemizin yaptığı güneş enerji sistemi projesini incelemeye geldik. Burada üretilen enerjinin belediyenin abonelerinin ihtiyacını karşıladığını öğrendik. Şehrin yararına bir proje olmuş. Böyle güzel bir proje yapıldığı için Belediye Başkanımıza ve Belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.