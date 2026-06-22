

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Eskikaracakaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir şahsın evinde çok sayıda gümrük kaçağı Rolex marka saat bulunduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan istihbari çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde gerçekleştirdikleri aramada piyasa değeri yaklaşık 50 bin dolar olan 150 adet gümrük kaçağı Rolex marka saat ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Y.G. (30), ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ