Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ekmek almasına yardımcı olmak amacıyla yüzyıllardır uygulanan askıda ekmek uygulaması artık dijitalleşti.

Yüzyıllarıdır halk arasında yaygın olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ekmek alması için uygulanan askıda ekmek uygulaması artık dijital platformda. Ekmekcell ismiyle dijital platformlarda yerini alan uygulamayla ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar artık fırınlarda rencide olmadan ekmeklerini alarak evlerine gidebiliyor. Kredi kartına benzer bir kart ve pos cihazı sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar kartlarında tanımlı olan günlük ekmeklerini alabiliyor. Kartlar Türkiye’nin 81 ilinde mahalle muhtarlıkları tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlar listesine göre dağıtılıyor. Bu uygulamaya katkı sağlamak isteyen vatandaşlar ise Türkiye ve dünyanın her noktasından bağış yapabiliyor ve bağışlarının dağıtımını da şeffaf bir şekilde yine uygulama üzerinden takip edebiliyor.

Platformun kurucusu Tevfik Serkan Gümüş, uygulamayla birlikte artık ihtiyaç sahibi vatandaşların fırınlara giderek "askıda ekmek var mı" diye sormalarına gerek kalmadığını belirterek, “Askıda ekmeğin teknolojik hali olan ekmekcell ile yola çıktık. Türkiye’nin 81 ilinden istediğiniz ilde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekmek ulaştırılabilen bir platform oluşturduk. Biz bağışlanan ekmekleri alıp mahalle muhtarlıklarından aldığımızdan ekmekcell digital karta yükleyerek tekrar muhtarlıklara veriyoruz. Verdiğimiz bu kartı ise muhtarlar da kendi mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine veriyor. Vatandaşlar da üye fırınlarımızdan artık ekmek var mı diye sormadan rencide olmadan ekmeklerimi gönül rahatlığıyla alarak fırınlarımıza bıraktığımız özel cihazımızdan okutarak kartlarından ödüyorlar” dedi.

"Fırın önünde ekmek bekleyen bir teyzemizi gördükten sonra bu platform fikri ortaya çıktı"

Platformu fırın önünde ekmek bekleyen bir yaşlı kadını gördükten sonra oluşturduğunu belirten Gümüş, “Bir teyzemizin fırınların önünde sıra beklediğini gördük ondan etkilendik. Rencide olayı nasıl kaldırabiliriz diye düşündük ve çözümü bu sistemde bulduk. Başarılı da olduk çünkü artık askıda ekmek var mı diye sormadan normal vatandaşlarımız gibi ekmeklerini alarak evlerine gidebiliyorlar” diye konuştu.

"Bağışçılarımız ekmeklerinin dağıtımını şeffaf bir şekilde takip edebiliyor"

Bağış yapan vatandaşların ekmeklerinin dağıtımını uygulama üzerinden şeffaf bir şekilde takip ettiğini belirten Gümüş, “Vatandaşlarımız ekmekcell.com adresine girerek ister yurt içinden isterse dünyanın farklı noktalarından istediği ilimize bağış yapabiliyor. Bağışçılarımız ekmeğim nerede butonundan da bağışladıkları ekmeklerim hangi ilde hangi mahallede dağıtıldığını da şeffaf olarak görebiliyor. Suiistimal olayını da çözdük. Mahalle muhtarlıkları ile çalıştığımız için 3 ayda bir kendileri ihtiyaç listesi belgelerini yenilemek zorundalar. Biz de 3 ayda bir bunu kontrol ederek ihtiyaç hali devam ediyorsa yüklemeye devam ediyor. Aksi halde bu yüklemeyi keserek başka ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yükleme yapıyoruz. Ayrıca ailenin günlük ihtiyacına göre bir belirleme yaparak yükleme yapıyoruz. Sistemden bağış yapan herkese ekmekcell gönüllü belgesini otomatik olarak yükleniyor" dedi.