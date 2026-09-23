Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, Sosyal Marketin faaliyete geçtiğini açıkladı. Metin, hastanede tedavi gören ihtiyaç sahibi hastalar ile yakınlarının yatış süresince gereksinim duyabileceği şampuan, sabun, havlu, kişisel bakım malzemeleri, çamaşır, pijama ve terlik gibi ürünlerin ücretsiz temin edileceğini ifade etti.

İhtiyaç sahibi hastalara ücretsiz destek

Metin, maddi imkanları sınırlı hastaların tedavi sürecinde temel ihtiyaç kaygısı yaşamamasının ve kendilerini yalnız hissetmemelerinin büyük önem taşıdığını belirterek, hastaların her zaman yanlarında olduklarını bilmelerini önemsediklerini söyledi. Sosyal Marketin kurulmasına destek veren hayırsever ve bağışçılara teşekkür eden Metin, yardımlaşmanın değerine dikkat çekti. Metin, “Çünkü dayanışma büyüdükçe iyilik de büyüyor” dedi.

Bursa Şehir Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinin yanı sıra, vatandaşlara destek olmayı ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin'in açıklaması şu şekilde:

“Bursa Şehir Hastanemizde, ihtiyaç sahibi yatan hastalarımız ve hasta yakınlarımız için Sosyal Marketimizi hizmete açtık. Burada hastalarımızın hastanede yatış süreleri boyunca ihtiyaç duyabilecekleri şampuan, havlu, sabun, kişisel bakım ürünleri, çamaşır, pijama ve terlik gibi temel ihtiyaç malzemelerini ücretsiz olarak karşılamayı amaçlıyoruz.

Özellikle imkanları kısıtlı olan hastalarımızın tedavi süreçlerinde temel ihtiyaçlarını düşünmek zorunda kalmamaları, kendilerini yalnız hissetmemeleri ve yanlarında olduğumuzu bilmeleri bizim için çok kıymetli. Bu güzel çalışmanın hayata geçirilmesine katkı sağlayan, Sosyal Marketimize bağışlarıyla destek olan tüm hayırseverlerimize ve bağışçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü dayanışma büyüdükçe, iyilik de büyüyor. Bursa Şehir Hastanesi olarak sağlık hizmetinin yanında, insanımıza dokunan ve gönüllere ulaşan çalışmalarımızı da sürdüreceğiz."