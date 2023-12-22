Stephen Hawking Kimdi?

Stephen Hawking, fizik ve kozmoloji alanlarında yaptığı çığır açan birçok çalışmasının dışında, kitapları ile bilimi herkes için erişilebilir kılan İngiliz bir bilim adamıydı.

Henüz 21 yaşındayken, Cambridge Üniversitesinde kozmoloji alanında doktora yaptığı sıralarda kendisine, Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) teşhisi kondu. 2014’te Stephan Hawking’in hayat hikayesini anlatan “The Theory of Everything” filmi vizyona çıkmıştı.

Erken Yaşları

Stephen Hawking, 8 Ocak 1942’de İngiltere’nin Oxford kentinde doğarken bir tesadüfü de beraberinde getirmişti, doğduğu gün aynı zamanda Galileo Gelilei’nin 300. ölüm yıldönümüydü. Stephen Hawking bu tesadüften ötürü gurur duyuyordu.

Stephan Hawking, ailesindeki en büyük çocuktu ve ayrıca ebeveynleri olan Frank ve Isobel Hawking, birer düşünürdü. İskoç annesi 1930’larda Oxford Üniversitesine girmeyi başarmıştı(Çok az kadının üniversiteye gidebildiği bir dönemdi). Bir başka Oxford mezunu olan babası ise tropik hastalıklarda uzmanlığı olan saygın bir tıp araştırmacısıydı.

Eğitim Hayatı

Akademik hayatının ilk dönemlerinde Stephen, zeki bir öğrenci olarak tanınsa da pek istisnai bir öğrenci olarak görülmeyen Hawking, St. Albans Okulundaki ilk yılında sınıfında sondan üçüncüydü ve okulla çok ilgilenmeyen bir öğrenci profili çizmişti.

Okul dışı uğraşlarıyla bu dönemde dikkat çeken Hawking, tahta oyunlarını severdi ve hatta birkaç arkadaşıyla birlikte yeni oyunlar ortaya çıkarmayı seviyordu. Ayrıca henüz gençlik döneminde birkaç arkadaşıyla bir araya gelip, temel matematiksel denklemlerin çözümü için atık parçalardan bir bilgisayar bile üretti.

Stephen Hawking, 17 yaşındayken Oxford Üniversitesine girdiğinde öncelik olarak matematik okumak istese de Oxford Üniversitesi o dönemler matematik konusunda, iyi bir eğitim sunamadığı gerekçesiyle Stephan, fiziğe ve özel olarak da kozmolojiye yöneldi. Üniversiteden mezun olmasının hemen ardından, Cambridge Üniversitesinde kozmoloji üzerinde doktorasını burada tamamladı.

Tüm bu okul hayatının sonrasında Stephen Hawking, 1968 yılında Cambridge’deki Astronomi Enstitüsüne üye oldu ve birkaç yıl boyunca burada araştırmalar yürüttü. Buradaki çalışmalarından esinlenerek 1973 yılında GFR Ellis’le birlikte, The Large Scale Structure of Space-Time (Uzay-Zamanın Büyük Ölçekli Yapısı) adlı bir kitap yayınladılar.

Stephen Hawking’in Evlilik Dönemi

Stephan, 1963 yılında bir yeni yıl partisinde tanıştığı Jane Wilde adlı bir dil öğrencisiyle tanıştı ve bundan iki yıl sonra evlenme kararı aldılar. Evliliklerinden 1967 yılında Robert, 1970 yılında Lucy ve 1979’da ise Timothy adlı çocukları dünyaya geldi.

Evliliği gayet güzel ilerlerken Stephen, 1990 yılında karısı Jane’den evde çalışan hemşire Elaine Mason için ayrıldı ve 1995’te evlendiler. Bu dönemde Hawking’in çocuklarıyla olan ilişkisi oldukça bozulmuştu.

Yaşadığı Sağlık Sorunları

Stephan Hawking, henüz Oxford’da eğitim hayatına devam ettiği sırada, vücudunda meydana gelen fiziksel sorunları yeni yeni fark etmeye başlamıştı. Zaman zaman takılıp düşüyordu ya da konuşacağı şeyi karıştırdığı oluyordu. Uzunca bir süre tüm bu belirtileri kimseye anlatmayıp saklasa da zamanla babası bu durumu fark etmeye başladı.

Doktorlara göre, Hawking o dönem en fazla 2.5 yıl yaşayabilecekti. İşte tam bu noktada Stephen, hayatının değiştiği sürece girmişti. Ömrü az kaldığı düşüncesiyle çalışmalarına daha sıkı bir şekilde sarıldı ve belki de ünlü bir bilim insanı olmasında; hastalığının rolü büyüktü.

Hastalığı garip şekilde yavaşlayıp ölümcül etkisini kaybettiğinde, Hawking artık yürüyemeyecek haldeydi. 1969 yılından itibaren tekerlekli sandalye kullanması şarttı ve konuşması da zamanla körelecekti.

Hastalığıyla Birlikte Nasıl İletişim Kurdu?

1970’lerin ortalarına geldiğinde Hawking, sadece beslenme ve yatağından doğrulabilme gibi sınırlı fiziksel aktiviteleri tek başına yürütebiliyordu. Neredeyse tüm işlerinde bir fiziksel yardıma ihtiyacı vardı.

1985 yılında geçirdiği trakeotomo işleminin ardından, halihazırda körelmiş olan sesini tamamen kaybetti ve 24 saat hemşire bakımına ihtiyaç duymaya başladı. Kaliforniyalı bir bilgisayar programcısı Hawking’in durumunu öğrendiğinde, kendi ürettiği baş ve göz hareketleriyle yönetilebilen bir konuşma programını önerdi. Bu cihazın mantığı, bilgisayar ekranındaki kelimelerin baş ve göz hareketleriyle seçilmesi ve seslendirilmesi olarak açıklanabilir.

Cihaz ilk tanıtıldığı dönemde, Hawking parmaklarını hareket ettirebiliyor olduğu için bir pad yardımıyla rahatlıkla ekrandaki kelimeleri seçerek iletişim kurabiliyordu. Zamanla vücudunun neredeyse tüm kontrolünü kaybeden Hawking, programı bir sensöre bağlanan yanak kasları aracılığıyla yönetti.

Hawking’in Uzay Yolculuğu

Stephen Hawking, 65 yaşındayken uzay yolculuğuna doğru büyük bir adım attı ve Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ni ziyaret etti. Aynı zamanda burada kendisine yerçekimsiz ortamı deneyimleme fırsatı verildi.

Atlaktik üzerinde yaklaşık iki saat bir süre, içi değiştirilmiş bir Boeing 727’de seyahat eden Hawking, burada oluşturulan yerçekimsiz bir ortamda bulunma şansını yakaladı. Yerçekimsiz ortamda serbestçe dolaşan Hawking’in fotoğraf ve videoları o dönemler bilim dünyasının gündemine oturdu.

Stephen Hawking’in Aramızdan Ayrılışı

Tarihler 14 mart 2018’i (pi günü) gösterdiğinde, kendisini bundan tam 50 yıl önce öldürmesi beklenen ALS hastalığı sebebiyle hayata gözlerini yumdu. İngiltere’nin Cambridge kentindeki evinde ölü bulunan Hawking’in haberi, başta bilim dünyası olmak üzere tüm dünyaya yayıldı.

Teorik Fizikçi Lawrence Krauss onun hakkında bir tweetinde, “Kosmozda bir yıldız daha kaydı, inanılmaz bir insanı kaybettik. Hawking evrenle 76 yıl boyunca cesurca savaştı ve bize bilim ve insanlıkla ilgili çok şey öğretti.” şeklinde bahsetmişti. Hawking’in külleri, Isaac Newton ve Charles Darwin gibi bilim insanlarının da bulunduğu, Londra’daki Westminster Abbey’e gömüldü.

İnsanlığa Bıraktığı Bazı Sözleri