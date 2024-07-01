Assan Alüminyum’un Genel Müdürü Göksal Güngör, yarım asrı aşkın süredir Avrupa’nın alüminyum folyo sektörünün gelişimi için çalışan Avrupa Alüminyum Folyo Birliği’nde (EAFA) Yassı Alüminyum Üreticileri Grubu’nun Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Türkiye’de yassı alüminyum sektörünün önde gelen üreticilerinden, alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa’nın da en büyük üreticilerinden biri konumunda olan Assan Alüminyum, Avrupa alüminyum folyo endüstrisinin gelişiminde uzun yıllardır aktif rol alan Avrupa Alüminyum Folyo Birliği’nin (EAFA) yönetimine girdi. Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, yeni dönemde EAFA’nın Yassı Alüminyum Üreticileri Grubu’nun Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Göksal Güngör, faaliyet gösterdikleri sektörün gelişmesi için uzun yıllardır çalışan EAFA gibi önemli bir oluşumda görev almaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Güngör, “ Şirketimiz bugün yıllık 360 bin tonluk kurulu levha, folyo ve boyalı alüminyum üretim kapasitesine sahip bir şirket. Kapasitemizle Türkiye yassı alüminyum sektörünün lideri, sürekli döküm konusundaki uzmanlığımızla ise global yassı alüminyum sektörünün öncüsü konumundayız. 130 bin tonluk alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük iki üreticisinden biriyiz. 36 yıldır faaliyetlerimizi güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik değerlerimiz ışığında gerçekleştiriyoruz” dedi.

Alüminyumun bugün sanayiye mamul ve ara mamul olarak girdi sağlayan, ekonomi için süreklilik arz eden bir sektör olduğunu hatırlatan Güngör, “Bu açıdan üretimin sürekliliği son derece önemli. Assan Alüminyum bugün ambalaj, otomotiv ve inşaat gibi pek çok kritik sektöre girdi sağlayan bir şirket. Assan Alüminyum olarak geliştirdiğimiz teknolojilerden, ihracatımıza ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımıza kadar pek çok açıdan sektörümüze öncülük ediyor ve örnek oluşturuyoruz. Yeni dönemde EAFA ile birlikte sektörümüzün küresel düzeyde daha da ileriye gitmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, 1974’ten bu yana Alüminyum folyo endüstrisinin gelişimini ve sürdürülebilirliğini destekleyen EAFA, özellikle Avrupa’da alüminyum folyo haddeleme ve sarma ile yarı sert alüminyum folyo kaplar ve ev folyosu üretimi yapan şirketleri temsil eden çatı ticaret kuruluşu konumunda. Bugün 40’tan fazla üyesi bulunan kuruluş Avrupa’daki toplam alüminyum folyo haddeleme pazarının yüzde 95’inden fazlasını temsil ediyor.