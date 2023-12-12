Assassin’s Creed Valhalla sistem gereksinimlerini kontrol edin. Çalıştırabilir miyim? Özelliklerinizi test edin ve oyun bilgisayarınızı derecelendirin. Sistem gereksinimleri.

Assassin’s Creed Valhalla oyun detayları

PC’nizin Vahlalla’yı etkili bir şekilde kullanabilmesi için bazı güçlü donanıma ihtiyacı olacaktır. Bilgisayarınızın minimum gereksinimleri olan Radeon R9 380 veya Geforce GTX 960.

Bununla birlikte, viking dönemi sefahatinin tüm kargaşasından zevk almak ve genel olarak en iyi deneyimi elde etmek için, bilgisayarınızın AMD Vega 64 – 8GB veya Geforce GTX 1080 – 8GB GPU gereksinimlerini karşılaması gerekir.

Assassin’s Creed Valhalla Sistem Gereksinimleri (Minimum)

CPU: Ryzen 3 1200 – 3.1 Ghz / Core i5-4460 – 3.2 Ghz

RAM: 8 GB

İŞLETİM SİSTEMİ: Windows 10 (64-bit)

EKRAN KARTI: AMD Radeon R9 380 veya NVIDIA GeForce GTX 960 or daha iyi

PIXEL SHADER: 5.1

VERTEX SHADER: 5.1

SES KARTI : EVET

BOŞ DİSK ALANI: 50 GB

VIDEO RAM: 2048 MB

Assassin’s Creed Valhalla Önerilen Gereksinimler

CPU: Ryzen 7 1700 – 3.0 Ghz /Core i7-6700 – 3.4 Ghz

RAM: 8 GB

İŞLETİM SİSTEMİ: Windows 10 (64-bit versions )

EKRAN KARTI: AMD Vega 64 – 8GB / GeForce GTX 1080- 8GB

PIXEL SHADER: 5.1

VERTEX SHADER: 5.1

SES KARTI : Evet

BOŞ DİSK ALANI: 50 GB

VIDEO RAM: 8192 MB

Bekleme nihayet sona erdi – Assassin’s Creed Valhalla’nın resmi sistem gereksinimleri Ubisoft tarafından açıklandı ve en son AC’yi oynamak için oldukça iyi bir bilgisayara ihtiyacınız olacak. AC Valhalla ve selefi AC Odyssey için teknik özellikler arasında oldukça büyük bir boşluk var. Ubisoft aslında son derece ayrıntılı sistem gereksinimlerini yayınladı, ancak sistem gereksinimleri testimiz uğruna, minimum gereksinimleri geçmek için gereken özelliklere ve 1080p’de Yüksek Ayarlarda 60 FPS’ye ulaşmak için önerilen gereksinimlere odaklanacağız.

Ubisoft, AC Valhalla için gereken minimum GPU’yu Radeon R9 380 veya NVIDIA GeForce GTX 960’ta ayarladı. Ayrıca bir Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-4460 gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. En az 8 GB sistem RAM’ine sahip olduğunuzda bilgisayarınız 10 Kasım’da AC Valhalla’nın lansmanı için hazır olacaktır.

Bu güzel oyunu Yüksek Ayarlarda 60 FPS veya daha fazla hızda çalıştırmak için bilgisayarınızın güçlü bir donanıma ihtiyacı olacak. Özellikle, en az GeForce GTX 1080 veya AMD Vega 64 kadar güçlü bir ekran kartına ihtiyaç duyacak. CPU gereksinimleri daha da yoğun ve gördüğümüz en yüksek değerlerden bazıları: Intel hayranları için ihtiyacınız olacak en azından bir i7-6700 ve AMD çalışanları için Ryzen 7-1700’e bakıyorsunuz. Bu özellik kümesi için RAM gereksinimi hala 8 GB, ancak AC Valhalla’yı tam olarak maksimuma çıkarmak için 16 GB gerekiyor.

Açıklanmasından bu yana biraz zaman geçmesine rağmen, ubisoft satış mağazası, Assassin’s Creed Valhalla’nın tüm arka plan oyuncularının PC’de assassins creed oynamak için ubisoft mağazasına akın ettiği vaadini yeniden canlandırdı. Satış, Batı devrimlerini ve eski Mısır ve Yunan tarihini izleyen çok sayıda asassin inancı pc oyunuyla oynayan oyuncunun suikastçının inanç 5’e susamasını vaat ediyor. Bu yüzden gizli kılıçlarınızı hazırlayın ve viking maceranıza hazırlanırken pc’de suikastçilerin inancının tüm zorluklarını yenerken gizemli ama aşırı derecede uyuşturucu bir başlık takın! Valhalla sizi bekliyor!

Assassin’s Creed Valhalla’da en büyük viking suikastçısı olun. Zafere giden yolda baskın, yağma ve suikast yaparken göçebe bir viking rolünü üstlenin. Halkınız için bir toprağı ve evi korurken, gizemli bir ülkede tehlikeli düşmanlara karşı fetihlere liderlik edin. Assassins Creed Valhalla, RPG tarzı mekaniklerden oluşan eksiksiz bir set, kapsamlı savaş ve üs yönetimi ile uzun süredir devam eden suikastçilerin inanç serisine heyecan verici yeni bir oyun vaat ediyor.

Ek olarak, Assassin’s Creed Valhalla’nın karakterleri ve dünyası inanılmaz derecede harikulade ve gerçekçi görünebilir, böyle bir maliyet fiziksel bir bedeli olmadan ortaya çıkmaz. Assassin’s Creed Valhalla deneyiminizi tehlikeye atabilecek çalışma zamanı hatalarını önlemek için bilgisayarınızın Intel Core i5-4460 veya Ryzen 3 1200 CPU’nun minimum CPU gereksinimlerini karşılaması gerekir.