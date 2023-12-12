Baldurs Kapısı 3 nedir?
Partinizi toplayın ve bir dostluk ve ihanet, fedakarlık ve hayatta kalma ve mutlak gücün cazibesi öyküsünde Unutulmuş Diyarlar’a geri dönün.
Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi seviyede işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği hakkında bilgiler bulacaksınız.
Baldurs Gate 3 sistem gereksinimleri
- Bellek: 16 GB
- Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060
- Baldurs Gate 3 CPU: Intel Core i7-4770K
- Dosya Boyutu: 150 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
Baldurs Gate 3 minimum gereksinimleri
- Bellek: 8 GB
- Grafik Kartı: AMD Radeon R9 280X
- İşlemci: Intel Core i5-4690
- Baldurs Gate 3 Dosya Boyutu: 150 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit