Baldurs Kapısı 3 nedir?

Partinizi toplayın ve bir dostluk ve ihanet, fedakarlık ve hayatta kalma ve mutlak gücün cazibesi öyküsünde Unutulmuş Diyarlar’a geri dönün.

Rohan 2 Global Nasıl Bir Oyun? Rohan 2 Global Nasıl Bir Oyun?

Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi seviyede işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği hakkında bilgiler bulacaksınız.

Baldurs Gate 3 sistem gereksinimleri

  • Bellek: 16 GB
  • Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060
  • Baldurs Gate 3 CPU: Intel Core i7-4770K
  • Dosya Boyutu: 150 GB
  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Baldurs Gate 3 minimum gereksinimleri

  • Bellek: 8 GB
  • Grafik Kartı: AMD Radeon R9 280X
  • İşlemci: Intel Core i5-4690
  • Baldurs Gate 3 Dosya Boyutu: 150 GB
  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Oyun Detayları