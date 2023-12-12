Baldurs Kapısı 3 nedir?

Partinizi toplayın ve bir dostluk ve ihanet, fedakarlık ve hayatta kalma ve mutlak gücün cazibesi öyküsünde Unutulmuş Diyarlar’a geri dönün.

Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi seviyede işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği hakkında bilgiler bulacaksınız.

Baldurs Gate 3 sistem gereksinimleri

Bellek: 16 GB

16 GB Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060

NVIDIA GeForce GTX 1060 Baldurs Gate 3 CPU: Intel Core i7-4770K

Intel Core i7-4770K Dosya Boyutu: 150 GB

150 GB İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Baldurs Gate 3 minimum gereksinimleri

Bellek: 8 GB

8 GB Grafik Kartı: AMD Radeon R9 280X

AMD Radeon R9 280X İşlemci: Intel Core i5-4690

Intel Core i5-4690 Baldurs Gate 3 Dosya Boyutu: 150 GB

150 GB İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Oyun Detayları