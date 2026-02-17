Çorlu ilçesi Zafer ve Ali Paşa mahallelerinin kesişim noktasında bulunan Cumhuriyet Bulvarı üzerinde, etkili olan yağışların ardından kanalizasyon hattında çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen TESKİ ekipleri, akşam saatlerinde başlattıkları çalışmaları gece boyunca sürdürdü. Olumsuz hava şartlarına rağmen ekipler, sabahın ilk ışıklarına kadar yoğun mesai harcayarak arızayı giderdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer de gece yarısı bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden bilgi aldı. Yüceer, 'İlk ihbarın ardından tüm birimlerimizle koordineli şekilde bölgeye intikal ettik. 3 vidanjör, 1 kuka, 2 kepçe ve 20'den fazla personelimizle arızayı gidermek için çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Sadece TESKİ değil; Fen İşleri, itfaiye ve zabıta birimlerimiz de güvenliği sağlamak adına görev başında. Yoğun yağışa rağmen ekiplerimiz sahada, zor şartlarda görevini yaptı' dedi.

Çalışmaların tamamlandığı Cumhuriyet Bulvarı'nda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, yol güvenliği için onarım yapılan zeminin oturma sürecinin takip edileceği bildirildi. Başkan Yüceer, vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve sürece anlayış göstermelerini istedi.