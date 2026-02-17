Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki H.S., evine doğru gittiği esnada yaşları küçük 4 kişi tarafından önü kesilerek darp edildi. Şahıs o esnada apartmana girerek şahıslardan korunmaya çalıştı. Hızını alamayan şahıslar apartman içerisinde de adamı darp ederek yağmalamaya çalıştı. Merdivenlerden evine doğru giden şahıslardan kurtulan adamın o anları ise apartman içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde şahsı darp ederek yağmalamaya çalışan 4 şahsı gözaltına aldı. Apartman girişinde darp edilen H.S.'nin 4 şahsın yaşları küçük olması nedeniyle şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA