Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz Eski Sanayi Bölgesi'nde bulunan Taşköprü'nün alt kısmından geçen dere yatağında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde dere yatağında bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri dere yatağında ve çevresinde detaylı çalışma başlattı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.