Tematik kamplarıyla depremzede gençleri bir araya getiren Türk Kızılay, İstanbul Heybeliada’da düzenlediği “Teknoloji ve İnovasyon” konulu gençlik kampında ilham verici hikayesini dinlemeleri için Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı ağırladı. Kızılay kampındaki 90 depremzede öğrenciye uzay görevine ilişkin deneyimlerini aktaran Gezeravcı “Size uzaya gitmiş bir Türk’ün hikayesini anlatmıyorum, bu bir varış değil, bir başlangıç hikayesi. Bu hikayenin devamına imza atacak olan sizlersiniz” dedi. İSTANBUL (İGFA) - Gençlerin bireysel yeteneklerini geliştirmek ve onları alanında öncü isimlerle buluşturarak ilham vermek üzere gençlik kampları düzenleyen Türk Kızılay, İstanbul Heybeliada’daki “Teknoloji ve İnovasyon” konulu gençlik Kampına da Malatya ve Osmaniye’den gelen fen lisesi ağırlıklı 90 depremzede öğrenciyi konuk etti. Kamp boyunca robotik kodlama, 3D yazıcılarla tasarım, yazılım ve algoritma geliştirme gibi alanlarda eğitim alan öğrenciler, Türkiye’nin ilk insanlı uzay görevini gerçekleştiren Alper Gezeravcı’yla da bir araya geldi.

GEZERAVCI DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERİN PROJELERİNİ DİNLEDİ

Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin ağırlandığı kamplarda son 2 yıldır deprem bölgesinden gelen afetzede öğrencilere öncelik veriliyor. Kamptaki öğrencilere hikayesiyle ilham olan astronot Gezeravcı, tek tek sohbet ettiği gençlerin projelerini dinledi. Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonunu adım adım paylaşan Gezeravcı, “Artık sizler bunu başkasına ait, uzak, ithal bir hikaye olarak görmeyin. Ve her tür entelektüel ilgiyi küfenize doldurun. Hayat bazen öyle sürprizler yapıyor ki, o an hazır olmanız lazım. Size uzaya gitmiş bir Türk’ün hikayesini anlatmıyorum, bu bir varış değil, bir başlangıç hikayesi. Bu hikayenin devamına imza atacak olan sizlersiniz” dedi.