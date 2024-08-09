Bakırköy Belediyesi, beklenen büyük Marmara depremine karşı çalışmalara hız verdi. Afet İşleri ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinin kurulmasından sonra İBB’de yeni imar planları kabul edilmişti. Son olarak Başkan Ovalıoğlu’nun talimatıyla vatandaşları doğru bilgilendirmek amacıyla ‘Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi’ kuruldu.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, olası İstanbul depremine karşı çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan Belediye bünyesinde Afet ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri kurulurken diğer yandan da vatandaşların hızlı ve güvenli kentsel dönüşüm yapması için yeni imar planları çıkarmasını sağladı. İBB meclisinde kabul edilen parsel birleştirme şartı aranmayan yeni imar planı sayesinde Bakırköy’de hızlı ve güvenli kentsel dönüşüm yapılacak. Bu amaçla vatandaşları bilgilendirmek ve yol göstermek amacıyla Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bünyesinde, ‘Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi’ kuruldu.

TÜM SÜREÇLERDE DESTEK SAĞLAYACAK

Kentsel dönüşüme ilişkin tüm süreçlerin ele alınacağı ‘Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi’nde İBB ve diğer kurumların dönüşüme katkıları, riskli bina tespitinden inşaat yapımına kadar tüm konularda vatandaşlara destek olunacak. Konuyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar 0212 414 97 00 numaralı telefon, 0501 744 56 18 numaralı WhatsApp hattı ve www.bakirkoy.bel.tr üzerinden iletişime geçerek veya Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne müracaat ederek bilgi alabilirler.

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