Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması, muhteşem bir ödül törenine ev sahipliği yapacak. Gençlerin proje fikirleriyle şehrin yönetimine katılmasını teşvik eden yarışmanın onur konuğu ise Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever olacak. Gençlerle buluşacak olan Atasever, tören öncesinde gerçekleştireceği söyleşide uzay yolculuğundaki deneyimlerini, Türkiye’nin uzay hedeflerini ve kendi kariyer yolculuğunu anlatacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması ödül töreni özel bir programla kapılarını açıyor. Gençlerin vizyonunu ön plana çıkaran yarışmanın ödül törenine onur konuğu olarak Türkiye’nin uzay misyonunun önemli isimlerinden Astronot Tuva Cihangir Atasever katılacak. Tören öncesinde gençlerle söyleşi yapacak olan Atasever, uzay yolculuğundaki deneyimlerini, Türkiye’nin uzay hedeflerini ve kendi kariyer yolculuğunu paylaşacak. 9 Nisan Çarşamba günü Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek program saat 14.00’da başlayacak.

"Gençler Şehrin Geleceğine Yön Verin" sloganıyla Büyükşehir Beleidyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen yarışmada, dijitalleşme kategorisinde yer alan "Mısır Yaprak Hastalıklarının Yapay Zekâ Modelleri ile Erken Teşhisi" isimli proje, halk oylamasında en yüksek oyu alarak birinci oldu. Törende projeye "Sakarya Şehircilik Ödülü" ve 25.000 TL’lik para ödülü takdim edilecek. Ayrıca finale kalan diğer 9 proje sahibi ise 7.000 TL’lik Katılım Teşvik Ödülü ile ödüllendirilecek.