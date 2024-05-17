Bursa'da motorlu kuryeler, Balıkesir'de üniversite eğitimi devam ederken bir zincir restoranda kuryelik yapan ve teslimat sırasında bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman için kontak kapattı. Balıkesir'de bir restoranda kurye olarak çalışan Ata Emre Akman, E.Ö. tarafından yolu kesilerek bıçaklanarak öldürüldü. Bu cinayetin ardından Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce motosikletli kurye, motorlarını durdurarak protesto düzenledi. Kuryeler önce motorlarını durdurdu, ardından Görükle Mahallesi'nde kornalar eşliğinde tur attı.



Öte yandan Görükle Mahallesi’nde 12 yıldır motokuryelik yaptığını belirten Salih Sevim, “Daha önce böyle bir olay ile karşılaşmadık. Ne yazık ki kardeşimiz bıçaklanarak hayatını kaybetti. Biz de kuryeler olarak bugünü protesto ediyoruz. O ölmedi bizim kalbimizde yaşıyor. İşimiz gereği yoğun oluyoruz. Araçlar bizi görmezden geliyor, geç kaldığımızda vatandaşlardan tepki alıyoruz. Biz böyle olsun istemiyoruz. Bundan dolayı da bugün kontak kapatıyoruz” diye konuştu.



Ayrıca, motokurye Ahmet Kadir ise, “Görükle’de motokuryelik yapıyorum. Ata Emre Akman için adalet istiyorum. Ülkemizin adaletine güveniyoruz. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Biz kurye camiası olarak yapılan katliamı kınıyoruz” dedi.

Kuryeler, kontak kapattıktan sonra kornalar eşliğinde Ata Emre Akman’ı andı.