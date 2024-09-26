Ataşehir Belediyesi, sunmuş olduğu hizmetlerle vatandaşların hayatlarını güzelleştirmeye devam ediyor. Belediyenin farklı alanlarda ücretsiz hizmet veren birimleriyle yolu kesişen vatandaşların öyküleri “Bizim Hikâyemiz” programı ile ilham olmaya devam ediyor. Bir birinden dikkat çekici hikâyelerin yer aldığı serinin bu haftaki konuğu ise Mustafa Kemal Ataevi ile tanışarak, hayatına renk katan Yasemin Yıldırım oldu. Ücretsiz olarak aldığı eğitimle kariyerini baştan yazan Yıldırım, ‘’Kimse ‘ben yapamam’ demesin. Herkesin bir yeteneği var’’ diyerek çağrıda da bulunuyor.

Uzun yıllardır pazarlama sektöründe çalışan 35 yaşındaki Yasemin Yıldırım, hayatını köklü bir değişimle şekillendirme kararı aldı. Kariyerine yeni bir yön vermek ve hayallerini gerçekleştirmek amacıyla kuaförlük ve cilt bakımı alanına adım atan Yasemin Yıldırım, bu kararla, sadece meslek değiştirmedi, aynı zamanda tutkularının ve hayallerinin peşinden de gitti.

Kuaförlük alanına yeni bir giriş yaptı

İlk olarak Ataşehir Belediyesi’ne bağlı Mustafa Kemal Ataevi’nde sunulan kuaförlük ve cilt bakımı eğitimine başvurup, eğitim almaya hak kazanan Yıldırım, dokuz ay süren dolu dolu bir eğitim sürecine dahil oldu. Burada saç ve cilt bakımı konusunda tam donanımlı bilgiye erişme imkânı bulan Yıldırım, geçici ve kalıcı şekil verme teknikleri, fön çekimi ve cilt bakım yöntemleri üzerine kapsamlı bilgiler edindi.

Eğitim sürecinde, sadece mesleki bilgi edinmekle kalmayıp aynı zamanda birçok yeni arkadaş da edindiğini ifade eden Yıldırım, bu eğitim sayesinde hem kişisel hem de profesyonel anlamda büyüdüğünü dile getirirken, “Burada edindiğim bilgiler ve dostluklar hayatımda önemli bir yer tutuyor” diyor.

Ustalık Belgesi’ni alarak meslek kariyerine ivme kazandırdı

Eğitimini tamamladıktan sonra ustalık belgesini alarak mesleki kariyerine bir ivme kazandıran Yıldırım, şimdi de Usta Öğretici olma arzusuyla yeni kariyerini inşa etmeye devam ediyor. “Yerimde duramayan bir insanım ve sürekli öğrenme isteğim var’’ diyen Yıldırım, ‘’Sanatla buluşmak için bu alanı seçtim” diye de ekliyor. Mustafa Kemal Ataevi’nin Kuaförlük Bölüm Başkanı Nadiye Karahan’a özel bir teşekkür de eden Yıldırım, onun rehberliğinin eğitim sürecinde kendisi için çok değerli olduğunu şu sözlerle vurguluyor. “Mustafa Kemal Ataevi’nde bulunan Kuaförlük Bölüm Başkanı olan Nadiye Hocamıza öncelikli olarak çok teşekkür ederim. Bu alanda beni çok güzel yönlendirdi. Buraya ilk geldiğimizde sertifikalarımızı aldığımızda kalfa olarak bitireceğimizi ardından sınavlara girerek ustalık belgemizi alacağımızı ve sonrasında da yine yazılı bir sınava girerek de usta öğretici olacağımızı bize kendisi aktardı ve bu alanda da bizim ilerlememizi sağladı”

‘Ben neden bir güzellik merkezi açmayayım’

Eğitmenler önderliğinde, öğrencilerin güzellik fuarlarına katılmaları teşvik edilirken, bu sayede sektördeki yeniliklerden de haberdar olunması sağlandı. Söz konusu fuarlara katılan öğrenciler arasında yer alan Yasemin Yıldırım da yeni sektörünü yakından inceleme fırsatı buldu. Bu süreçle birlikte hayallerine daha sıkı sıkıya sarılan Yıldırım, o an hissettiği duygularını ise şu sözlerle kelimelere döküyor; “Güzellik fuarına Ataşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gittik ve orada birçok makineyi ve birçok ürünü tanıma fırsatımız oldu. Birebir canlı olarak bütün aletleri, ürünleri tanıyarak, dokunarak, gözlemlememiz sağlandı. O anda kafamda bir ışık canlandı. ‘Ben neden bir güzellik merkezi açmayayım?’, düşüncesi oluştu zihnimde. Ve içimde böyle kıpır kıpır bir heyecan yaşadım.”

“Kimse ‘ben yapamam’ demesin, herkesin bir yeteneği var”

“Kimse ‘ben yapamam’ demesin, herkesin bir yeteneği var’’ diyerek bu alanda kariyer yapmak isteyenlere cesaret de veren Yıldırım, ‘’Kimisi saçta fön çekebilirken, kimisi cilt bakımında veya gelin makyajında ilerleyebilir. Güzellik sektörü, her zaman gelişmeye açık ve herkesin kendine göre bir yeri var” diyor. Yasemin Yıldırım’ın hikâyesi, başkalarına ilham vermek ve cesaret aşılamak için güçlü bir örnek teşkil ediyor. Onun gibi pek çok kişi, Ataşehir Belediyesi’nin ücretsiz eğitimlerinden yararlanarak kendini yeniden keşfetme yolunda cesur adımlar atabilir" dedi.