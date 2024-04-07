Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu beraberinde belediye başkanları ve Meclis üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Başkan Onursal Adıgüzel, “Kadim İstanbul’umuz için birlikte hizmet edeceğimiz Belediye Başkan ve Meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte Ankara’ya giderek Anıtkabir’i ziyaret ettik. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşı, 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün mezarını ziyaret ettik. Bizlere Atamızdan miras kalan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız” açıklamasında bulundu.