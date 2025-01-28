Atık ilaçların bilinçsiz bir şekilde bertaraf edilmesi ciddi çevresel zararlara yol açabiliyor. Ataşehir Belediyesi ise bu sorunun önüne geçmek ve doğanın korunmasını sağlamak amacıyla “Sıfır Atık Projesi” kapsamında önemli bir adım daha atarak atık ilaçların doğru bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2020 yılında başlatılan projede bu zamana kadar 12.7 ton atık ilaç toplayan Ataşehir Belediyesi, iki hafta arayla yaptığı toplamalarla doğaya zararı minimuma indirmeyi amaçlarken, 2024 yılında ise topladığı 3.2 ton atık ilaçla dikkat çeken bir rakama da ulaşmış oldu.

Atık ilaçlar 153 noktada toplanıyor

18 Temmuz 2020’de başlatılan projede, kullanılmayan veya miadı dolmuş ilaçlar, kontrollü bir şekilde toplanarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ediliyor. Proje kapsamında ilçede arasında eczaneler ve belediyeye ait sağlık merkezlerinin de bulunduğu 153 farklı noktada atık ilaç toplama kutuları yerleştirildi. Ataşehir Belediyesi ekipleri, iş birliği yapılan eczanelere ve sağlık merkezlerine yerleştirilen kutuları düzenli aralıklarla kontrol ederek biriken atık ilaçları topluyor.

“Daha temiz bir gelecek bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Atık ilaç toplama projesinin doğanın korunmasına sağladığı öneme ve çevre bilincini geliştirmeye yönelik katkısına dikkat çeken Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Çevre konusundaki bu önemli projemiz sadece bugünü değil, geleceğimizi de göz önünde bulundurarak tasarlanmış bir çalışma. Toplanan atık ilaçlar, belediyemize ait geçici atık depolama alanlarında bir süre güvenli bir şekilde bekletildikten sonra, çevreye zarar vermeyen uygun yöntemlerle bertaraf edilmek üzere ilgili tesislere gönderiliyor. Böylece, atık ilaçlar doğaya karışmadan doğru şekilde imha edilerek çevrenin korunmasına katkı sağlanıyor. O yüzden çevre duyarlılığını artırmak ve daha temiz bir gelecek bırakmak için bu tarz çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ataşehirli komşularımızın bu konuda gösterdiği duyarlılık, toplum genelinde çevre bilincinin artmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak. Atık ilaçların doğru şekilde bertaraf edilmesi, sadece Ataşehir için değil, tüm toplum için sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre oluşturma yolunda atılmış çok önemli bir adım olacak” dedi.

Çevreye duyarlı toplum bilinci oluşturuluyor

Atık ilaçların doğru bir şekilde bertaraf edilmesi, hem çevre sağlığı hem de halk sağlığı açısından kritik bir öneme sahip. Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen bu proje sayesinde çevreye duyarlı bir toplum oluşturularak, atıkların herkes tarafından uygun bir şekilde bertaraf edilmesi sağlanıyor. Eczanelere yerleştirilen atık ilaç toplama kutularına ilaçlarını güvenli bir şekilde bırakan vatandaşlar, doğanın korunmasına katkı sağlıyor. Bu sayede, atık ilaçların doğaya karışmasının engellenmesiyle, çevre kirliliği ve sağlık riskleri minimuma indiriliyor. Ataşehir Belediyesi, bu projeyle çevre bilinci yaygınlaştırarak, çevreyi korumak ve halk sağlığını güvence altına almak için önemli bir adım atmış oluyor.