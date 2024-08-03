Ataşehir Belediyesi Ataşehir’in daha akademik bir vizyona sahip olması için yeni bir iş birliğine adım attı. Ataşehir Belediyesi ve Yeditepe Üniversitesi, bu kapsamda önemli bir işbirliği protokolü imzaladı.

Ataşehir Belediyesi ve Yeditepe Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle ilçedeki yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan’ı ziyaret ederek, üniversitenin akademik ve uzmanlık alanlarını belediyenin hizmetleriyle birleştirecek olan bu önemli anlaşmayı imzaladı.

Ataşehir’e bilimsel ve akademik yenilikler sunulacak

Başkan Adıgüzel, ziyaret ve imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, bu iş birliğinin Ataşehir ilçesine sosyal ve bilimsel açıdan önemli katkılar sunacağına inandığını belirterek, “Ataşehirli hemşehrilerimiz nezdinde Bedrettin Dalan’a ve kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol kapsamında, Ataşehir Belediyesi ve Yeditepe Üniversitesi’nin çeşitli sosyal ve bilimsel projelerde birlikte çalışması planlanıyor. Bu iş birliği, üniversitenin akademik kaynaklarını ve uzmanlıklarını belediyenin hizmetleriyle birleştirerek, ilçede yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.