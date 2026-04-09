Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'i ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların yanı sıra güncel konular da ele alındı. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede, yerel yönetimler düzeyinde geliştirilebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Macaristan ile Türkiye arasındaki köklü ilişkilere dikkat çekerek, 'Nazik ev sahipliğinden dolayı Sayın Başkonsolos Laszlo Keller'e teşekkür ediyorum. Bu anlamlı ziyaret vesilesiyle iki ülke arasındaki dostane ilişkileri yerel düzeyde daha da ileri taşıma imkânı bulduk. Kağıthane'de hayata geçirdiğimiz projeler, sosyal belediyecilik çalışmaları ve şehircilik uygulamalarımız hakkında kendilerine bilgi verdik. Karşılıklı iş birliğimizi güçlendirecek adımları değerlendirdik' ifadelerini kullandı.

Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Sayın Başkan Mevlüt Öztekin'i ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Türkiye ile Macaristan arasındaki tarihi bağlar son derece kıymetli. Yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bu güçlü bağların daha da pekişmesine katkı sağlayacaktır. Kâğıthane'de yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirilen projeler ve hizmetler hakkında doğrudan bilgi alma imkânı bulduk. Yerel düzeyde kurulabilecek iş birliği imkanlarını da değerlendirdik' şeklinde konuştu.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.