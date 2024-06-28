Ataşehir Belediyesi ekipleri tam kadro sahaya inerek, mahallelerde hizmet seferberliği başlattı. Mahallelere hızlı ve geniş kapsamlı hizmet sunulan uygulamanın ilk durağı İnönü Mahallesi oldu.

Ataşehir Belediyesi, sahada hizmet veren tüm ekipleriyle alana inerek hizmet seferberliği başlattı. Mahallelere hızlı ve yoğun hizmet sunulan uygulamanın ilk durağı olan İnönü Mahallesi’nde geniş kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden Fen İşleri Müdürlüğü’ne, Zabıta Müdürlüğü’nden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne kadar tüm ekiplerin sahada olduğu uygulamada İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü de destek sağladı.

Çalışmalarda 100’den fazla personel görev aldı

100’ü aşkın personelin görev aldığı çalışmada 2 iş makinesi, 3 kamyon, 1 asfalt robotu ve temizlik araçları kullanıldı. İnönü Mahallesi Leylaklar Sokak çevresinde gerçekleştirilen bakım çalışmalarında Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilaçlama faaliyetleri yürütürken, Temizlik İşleri Müdürlüğü de sokaklardaki temizlik ve yıkama işlerini üstlendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ot biçme işlemlerini gerçekleştirirken, Fen İşleri Müdürlüğü ise iş makineleriyle yol bakım ve onarım çalışmalarıyla hasarlı yolları onardı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ise yollardaki atıkları toplayarak çevrenin korunması için çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte aksaklık yaşanmaması için Zabıta ekipleri de çalışma alanında işleyişin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için güvenlik desteği sağladı.

“Mahalledeki her türlü temizlik, bakım ve düzenleme ihtiyacına cevap vereceğiz”

İnönü Mahallesi’nde gerçekleştiren çalışmaları yerinde denetleyen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “İnönü Mahallemizde büyük bir temizlik ve bakım çalışması başlattık. Ot biçiminden temizliğe, yol bakımdan ulaşım kontrolüne, geri dönüşümden zabıta işleyişine kadar tüm ekiplerimizle sahadayız. Mahallelerimizdeki her türlü temizlik, bakım ve düzenleme ihtiyacına hız kesmeden cevap vermeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Başkan Onursal Adıgüzel’in katılımıyla yapılan çalışmalarda mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve çevre sağlığını korumak için yoğun bir çaba sarf edildi. Mahalle sakinleriyle doğrudan etkileşimde bulunarak onların ihtiyaçlarını yerinde gözlemleyen Başkan Adıgüzel, çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Saha ekiplerinin görevlerini titizlikle yerine getirdiğini vurgulayan Başkan Adıgüzel, “Bu tür katılımlar, yerel yönetimlerin vatandaş odaklı hizmet anlayışını pekiştiren ve şehir yönetimini daha şeffaf ve etkili hale getiren önemli adımlardır” dedi.