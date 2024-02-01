Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin, CHP’den aday gösterilmemesi nedeniyle ilçedeki billboardlarda ‘İYİ Parti’nin CHP’yi ‘teröre alan açmakla suçladığı afişleri yayınlattığı’ iddiaları üzerine Ataşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır” denildi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin CHP’den Ataşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmemesi üzerine, ilçedeki bazı billboardlarda ‘İYİ Parti’nin CHP’yi ‘teröre alan açmakla suçladığı afişleri yayınlattığı’ iddiaları bazı basın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer aldı. İddiaların ardından Ataşehir Belediyesi tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan, ’Dördüncü kez aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti’nin CHP’yi ‘teröre alan açmakla’ suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınlıyor’ şeklindeki haberlere ve paylaşımlara ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, "Bahse konu olan LED ekranlar, Ataşehir Belediyesi tarafından 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren MSO Açıkhava Reklam Pazarlama İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ye sözleşme yapılarak kiralanmıştır. Dolayısıyla, firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır. İlgili firma, yasalar çerçevesinde ihale alıp firma ve siyasi parti reklamlarını LED ekranlar ve billboardlarda yayımlamaktadır. Ataşehir Belediyesi’nin bu yayımlanan reklamlara müdahalesi söz konusu değildir. Ayrıca firma, kendisine ait Türkiye genelindeki billboard ve LED ekranları YSK’ya da bildirmiştir.

Bu reklamlarla ilgili olarak, MSO Açıkhava Reklam Pazarlama Şirketi ve iş ortakları, İYİ Parti’nin de aralarında bulunduğu siyasi partilere tekliflerini göndermiştir. İYİ Parti’ye teklif 1 Ocak 2024 tarihinde firma tarafından sunulmuştur. MSO Şirketi ve ortakları, İYİ Parti’nin reklam ajansından 25 Ocak tarihinde mail üzerinden yayın onayı almıştır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, bahse konu reklamlar sadece Ataşehir’de yayımlanmamaktadır. Söz konusu açıklamamızın ekinde Ankara Kızılay’da bulunan LED ekranda yayımlanan reklam görülmektedir. Bir partinin reklamından, siyasi rant elde etmek en hafif deyimiyle ahlaki, insani değildir. Yapılan bu haberler ve sosyal medya paylaşımları yalan ve iftiradan ibarettir, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine ye verildi.