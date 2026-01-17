Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray'da rakip takımın golü sonrası protesto sesleri yükseldi.

"YÖNETİM İSTİFA"

Rams Park'ta oynanan maçta sarı kırmızılı tribünler, Mohamed Bayo'nun golünden sonra "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı ve top sarı kırmızılı futbolculara gelince ıslık sesleri yükseldi.

MAÇ SONU TEPKİLER SÜRDÜ

Sarı kırmızılı taraftarlar, Rams Park'ta 1-1 sonuçlanan Gaziantep FK maçı sonrası tepkilerinin sürdürürken "Aciz yönetim istemiyoruz." ve "Transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.

"YEL KAYADAN TOZ ALIR!"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'un tutuklanması sonrasında kendisini Çağlayan Adliyesi önünde istifaya davet eden taraftarlar için, "Yel kayadan toz alır! Bunu herkes bilsin! Galatasaray, büyük bir aile. Galatasaray, eleştirel bir camiadır. Büyüklüğü de bu eleştiren seviyeden gelmektedir. Bir deyim var, yel kayadan sadece toz alır. Bunu daha önce de kullanmıştım. Bugün tam zamanı. Kimse Galatasaray'ın bütünlüğünü bozamaz! Herkes etle tırnak gibidir!" ifadelerini kullanmıştı.