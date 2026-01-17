Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Kamuoyunda "e-ithalat" olarak bilinen Basitleştirilmiş Gümrük Sistemi kapsamında, 1 Şubat tarihinde yürürlüğe girecek mevzuat değişikliğinin ardından Ticaret Bakanlığımıza bazı şikâyetler ulaşmıştır. Bu çerçevede, e-ticaret pazaryerlerinde satışa sunulan ve şikâyet konusu olan ürünler hakkında tespitler yapılmıştır.

Olası fiyat artışlarının; 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri kapsamında incelenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığımızca derhal harekete geçilerek ilgili elektronik ticaret pazaryerleri nezdinde geniş kapsamlı incelemeler başlatılmış; yüksek oranlı fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere ilişkin olarak pazaryerlerinden sürekli olarak bilgi ve belge talep edilmektedir.Temu gibi yurt dışı merkezli online alışveriş sitelerinde geçerli olan 30 avroluk gümrük muafiyeti kaldırıldı. 1 Şubat 2026’dan itibaren, yurt dışı e-ticaret ürünleri değerine bakılmaksızın normal ithalat prosedürlerine tabi olacak. Bu düzenlemenin ardından Türkiye’de bazı online platformlarda fiyat artışlarıyla ilgili şikâyetler artınca Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, başlattığı kapsamlı denetimlerde fahiş fiyat uyguladığı belirlenen işletmelere 1,8 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulayacak.

“Ticaret Bakanlığı’na ulaşan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, fiyat artışı tespit edilen ürünlerin 6585 sayılı Kanun’daki fahiş fiyat artışı hükümlerine aykırı olduğu değerlendirildi. Bu doğrultuda, 6563 sayılı Kanun’un hukuka aykırı içerik hükümlerine dayanılarak, mevzuata uygun olmayan şekilde fiyat artışı yapılan ürünlere erişimin derhal engellenmesi için e-ticaret pazaryerlerine talimat verildi.

"1 MİLYON 806 BİN TL'YE KADAR CEZA KESİLECEK"

İnceleme sürecinde elde edilecek denetim sonuçlarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda görüşülmesi neticesinde; fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere, aykırılık başına 1.806.177 TL'ye kadar idari para cezası uygulanmasına karar verilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketici sağlığı ve güvenliğinin korunması, ve adil ticaretin sağlanması öncelikli olmak kaydıyla, şeffaf ve tüketici dostu bir piyasa düzeninin tesis edilmesi, aynı zamanda işini kurallara uygun şekilde yürüten ticari İşletmelerimizin de haksız rekabetten korunması amacıyla, mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamaya yönelik bu tür uygulamalara karşı denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir."